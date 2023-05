Tội ác man rợ của giám đốc người Hàn Quốc ở quận 7

Tuy nhiên, khi mang ra chợ Bến Thành, do không có giấy tờ nên chỉ được trả 80 triệu đồng, Jeong In Cheol không đồng ý bán.

Sau đó, do nghi ngờ Jeong In Cheol giết anh Han Yong Duk để cướp 2 chiếc vòng nên anh Seo Hyeong Seok đã gặng hỏi thì Jeong In Cheol thừa nhận đã giết người.

Lúc này, anh Seo Hyeong Seok tới Lãnh sự quán Hàn Quốc tại Việt Nam trình báo sự việc.

Trưa 28-11-2020, công an đã bắt giữ được Jeong In Cheol tại một căn hộ chung cư ở TP Thủ Đức.



Xem xét vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Jeong Incheol tử hình về tội "Giết người", 8 năm tù về tội "Cướp tài sản", tổng hợp hình phạt là tử hình.

Ý Linh