Tối 9-12, giá thế giới tăng vọt, vàng miếng SJC biến động bất ngờ

Giá vàng tối nay tăng mạnh trên thị trường quốc tế thúc đẩy giá vàng nhẫn chưa ngừng đà đi lên. Lúc 17 giờ ngày 9-12, giá vàng thế giới tiếp tục tăng vọt lên 2.655 USD/ounce, tăng thêm 10 USD/ounce so với buổi sáng và tăng tổng cộng khoảng 25 USD/ounce so với giá đóng cửa cuối tuần. Giá vàng hôm nay đi lên mạnh mẽ trong bối cảnh đồng USD trên thị trường quốc tế đi xuống. Chỉ số đồng USD hiện giảm về 105,5 điểm, giảm tới 0,47% so với phiên trước. Dù vậy, theo giới phân tích, giá vàng vẫn chưa bứt phá lên khỏi vùng 2.700 USD/ounce sau đợt điều chỉnh giảm hồi cuối tháng 11 với nhiều yếu tố tác động trái phiếu. Cụ thể, số liệu mới nhất về báo cáo việc làm của Mỹ tháng 11 cho thấy lượng việc làm mới tạo ra trong tháng đạt 227.000, cao hơn so với dự báo trước đó, phản ánh tình hình kinh tế tích cực của Mỹ. Điều này có thể góp phần khiến Cục dự trữ Liên bang Mỹ (FED) cân nhắc mức độ giảm lãi suất cơ bản trong cuộc họp chính sách tháng 12 này. Giá vàng nhẫn tăng tiếp vào cuối ngày Ở chiều ngược lại, lộ trình cắt giảm lãi suất của ngân hàng trung ương các nước khu vực châu Âu, nhu cầu mua vàng vật chất tăng cao dịp cuối năm ở các nước châu Á như Trung Quốc, Ấn Độ… sẽ hỗ trợ giá vàng tăng tiếp. Giá vàng thế giới bật tăng tiếp vào cuối ngày đã thúc đẩy giá vàng trong nước đi lên. Giá vàng nhẫn 99,99 và vàng trang sức các loại được Tập đoàn DOJI, Mi Hồng niêm yết mua vào 83,5 triệu đồng/lượng, bán ra 84,5 triệu đồng/lượng, tăng thêm 200.000 đồng so với buổi sáng và tăng tổng cộng 400.000 đồng trong một ngày. Một số doanh nghiệp khác như Công ty SJC, PNJ duy trì giá vàng nhẫn trơn ở mức cao, quanh 83,2 triệu đồng/lượng mua vào, 84,2 triệu đồng/lượng bán ra. Trong khi đó, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp như Công ty SJC, PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu giữ nguyên ở mức 82,7 triệu đồng/lượng mua vào, 85,2 triệu đồng/lượng bán ra. Giá vàng miếng chững lại trong bối cảnh giá thế giới và vàng nhẫn trơn tăng tiếp. Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 81,5 triệu đồng/lượng. Giá vàng thế giới tăng vọt vào cuối ngày Biến động giá vàng miếng SJC trong những ngày qua