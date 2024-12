Tóc Tiên phản hồi gì khi bị nói 'tâm cơ'?

Tóc Tiên đã có những chia sẻ liên quan đến tranh cãi trên mạng xã hội. Sau hơn nửa hành trình của Chị đẹp Đạp gió mùa 2, Tóc Tiên ngày càng ra dáng là một trong những "chiến binh" mạnh, ứng viên nổi bật cho vị trí thành đoàn. Ở mỗi công diễn, không chỉ thể hiện tài năng bản thân, Tóc Tiên còn gây chú ý bởi "chiến lược" chọn thành viên, cô luôn nằm trong những đội hình được đánh giá là cực mạnh. Tuy nhiên, mới đây, Tóc Tiên lại gây chú ý khi cùng Minh Hằng chiêu mộ thành viên cho công diễn mới. Đặc biệt, việc Tóc Tiên sử dụng "chiêu" để chọn Dương Hoàng Yến và nói lý do muốn kêu gọi Misthy và Bùi Lan Hương về đội vì cả hai chưa chiến thắng vòng nào đã tạo nên một cuộc tranh luận. Tổng hợp loạt biểu hiện từ lúc Tóc Tiên quyết đấu với Thiều Bảo Trâm để "giành" được Minh Hằng ở công diễn trước, cùng với dùng chiến thuật trong việc lấy bằng được thành viên Dương Hoàng Yến ở vòng này khiến nữ ca sĩ vướng tranh cãi "tâm cơ". Trước những vấn đề này, Tóc Tiên vừa phản hồi trên trang cá nhân. Cô chia sẻ: "Mình chỉ nghĩ rất rất đơn giản, vô thẳng trọng tâm thua hoài thì tui thử xem tui có làm được gì khác không. Sao mọi người nghĩ sâu xa dữ vậy trời. Là cuộc đời khắc nghiệt quá nên chúng ta chọn cách không tin nhau hay tui tâm cơ thiệt ta?". Bên dưới bài đăng này, Thu Ngọc và Bùi Lan Hương đồng loạt vào động viên Tóc Tiên. Bùi Lan Hương khẳng định giữa các nghệ sĩ không có bất kỳ suy tính hay drama nào mà đơn thuần muốn chơi thoải mái cùng nhau.

Tóc Tiên lên tiếng khi bị cư dân mạng nói là người "tâm cơ", chơi chiêu



Tóc Tiên cho biết cô suy nghĩ mọi thứ rất đơn thuần Trong công diễn 5 sắp tới, 3 chị đẹp Tóc Tiên, Mie và Kiều Anh đã chọn quân sư cho mình lần lượt là Minh Hằng, Minh Tuyết và Xuân Nghi. Dương Hoàng Yến là chị đẹp mà đội trưởng Tóc Tiên và đội trưởng Kiều Anh đều muốn giành về cho mình. Tuy nhiên, “cô giáo thanh nhạc” đã có sự lựa chọn ban đầu là trở về với đội Tóc Tiên. Chính vì vậy, khi Tóc Tiên gọi tên Dương Hoàng Yến, cô đã từ chối để đội trưởng Kiều Anh không sử dụng được quyền “cướp”. Đây cũng là lời quân sư của MisThy - thành viên đầu tiên vào team đội trưởng Tóc Tiên. Ở lượt tiếp theo, Kiều Anh đã mời chị đẹp Ngọc Thanh Tâm. Vì không muốn để lỡ cơ hội chọn Dương Hoàng Yến, Tóc Tiên đành gọi tên "cô giáo" thêm 1 lần nữa. Ở lượt này, Dương Hoàng Yến thừa nhận cô muốn về đội Tóc Tiên nên đã gật đầu đồng ý. Sau màn kêu gọi căng thẳng, đội Tóc Tiên ở công diễn này là: Minh Hằng, Bùi Lan Hương, Phạm Quỳnh Anh, Dương Hoàng Yến, MisThy. Your browser does not support the video tag.

Clip: Màn chiêu mộ thành viên gây tranh cãi của đội Tóc Tiên - Minh Hằng Trong cuộc trò chuyện với chúng tôi, khi được hỏi về việc có quá nhiều tài năng nên sẽ gặp cái khó trong việc thể hiện mình trước khán giả, Tóc Tiên nói: "Đó là một thử thách và cũng là lý do mà Tiên chần chừ trong việc tham gia chương trình. Tiên biết rằng khán giả đã thấy rất nhiều phiên bản của Tóc Tiên rồi. Hình tượng nào mình cũng từng thử hết, từ nền nã cho đến cá tính và bứt phá. Tính Tiên cũng không phải người ngại thử nên có gì là mình làm hết. Không biết khán giả có kỳ vọng không nhưng mọi người hay nói Tiên là đối thủ mạnh, mọi người cũng đâu biết rằng càng được đánh giá cao thì càng phải cố gắng khi mọi việc mình làm, mọi người đều quan tâm. Ví dụ như Quỳnh đi, khán giả không biết Quỳnh hát và nhảy được nên khi bạn làm những việc đấy tốt - khán giả sẽ rất bất ngờ. Còn Tiên, bản thân việc hát và nhảy đã trở thành quá bình thường và hiển nhiên, nên mình phải luôn nghĩ cách để làm mới bản thân. Đó là lý do vì sao mình lựa chọn tiết mục liên khúc ở phần thi solo. Đó cũng là áp lực lớn nhất của Tiên: Làm thế nào để khán giả không nghĩ mình làm chuyện này là hiển nhiên".

Tóc Tiên từng nói cô có nhiều cái khó khi tham gia Chị đẹp sau hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật Tóc Tiên cũng từng thẳng thắn phản hồi về những nghi vấn drama ở Chị Đẹp Đạp gió: "Rất sợ drama là đằng khác. Không phải vì Tiên có drama mà bởi Tiên sợ những thứ mà họ áp đặt lên mình, nói vui là: Nhét chữ vào mồm đó. Thật ra Tiên không sợ mà Tiên ngại nhiều hơn. Tính Tiên vốn bộc trực và thẳng thắn, nghĩ gì thì nói đó. Vậy nên nếu gặp một ekip có mục đích khác mình thì họ sẽ dễ dàng bẻ lái câu chuyện sang một cách hiểu khác. Tính đến thời điểm này, Tiên nghĩ mình có thể tin tưởng ekip và biên tập của Chị đẹp".

Đội hình được đánh giá lá cực mạnh của Tóc Tiên ở công diễn mới Theo Người đưa tin