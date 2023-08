Toàn huyện Mù Cang Chải bị cắt điện, mưa lũ 'nuốt' đường, cô lập cả xã

Trung tâm xã Hồ Bốn ngổn ngang bùn đất, giao thông tê liệt (Ảnh: Thào A Vàng).

Ngoài ra, chính quyền cũng hỗ trợ 18 triệu đồng với 2 trường hợp cháu nhỏ bị tử vong do đất đá sạt vào nhà ở xã Khao Mang và động viên gia đình. Các hộ sập nhà được hỗ trợ 30kg gạo/tháng. Sau đó, các nhà sập, trôi hoàn toàn được hỗ trợ 40 triệu đồng/hộ. Tùy mức độ, nhà bị ảnh hưởng được hỗ trợ thêm.

Theo báo cáo nhanh của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai, mưa, lũ, sạt lở đất xảy ra ở các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Hòa Bình, Thái Nguyên và Nghệ An từ ngày 2 đến ngày 6/8 đã làm 8 người chết, do lũ cuốn: 4 người (Lai Châu 2, Sơn La 1, Thái Nguyên 1), do sạt lở đất đá: 4 người (Lai Châu 2, Yên Bái 2); 3 người bị thương (Lai Châu).

Đồng thời, mưa lũ, sạt lở đất còn khiến 24 ngôi nhà ở các địa phương này bị sập đổ; 128 nhà bị hư hỏng, ảnh hưởng.