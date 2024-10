Toàn cảnh vụ ồn ào khiến Lâm Bảo Ngọc phải xin lỗi Vũ Cát Tường

Lâm Bảo Ngọc bị tố mang ca khúc "If" của Vũ Cát Tường diễn trong 5 năm không xin phép. Ca sĩ xin lỗi, khẳng định làm đúng trách nhiệm nhưng bị phía Vũ Cát Tường lên tiếng phản bác. Hôm 6/10, bài đăng được cho là từ ê-kíp của ca sĩ Vũ Cát Tường tỏ ra bức xúc khi Lâm Bảo Ngọc mang đi diễn ca khúc Ifnhiều năm không xin phép. Thông tin từ bài đăng cho biết Lâm Bảo Ngọc chỉ xin phép tác giả để diễn trong khuôn khổ cuộc thi âm nhạc. Tuy nhiên, bao năm qua, cô vẫn mang đi diễn ở phòng trà mà không có sự đồng thuận từ chính chủ. Lâm Bảo Ngọc khẳng định làm đúng trách nhiệm, chưa liên hệ được tác giả Ngay sau đó, ca sĩ Lâm Bảo Ngọc đăng đàn cho hay đã liên hệ trực tiếp với phía Vũ Cát Tường nhưng chưa nhận được hồi âm. Cô nói luôn ý thức tầm quan trọng và sự trân trọng về vấn đề tác quyền khi bản thân khai thác nội dung của các đơn vị khác. Trong các buổi diễn, ca sĩ khẳng định thực hiện đầy đủ trách nhiệm về tác quyền, xin phép và nộp phí tại Trung tâm Bảo vệ Quyền tác giả Âm nhạc Việt Nam (VCPMC). Trong quá trình ký hợp đồng trình diễn, Lâm Bảo Ngọc cho biết cô và công ty có trách nhiệm đăng ký danh sách bài bao gồm số lượng bài, tên ca khúc, tên tác giả với đơn vị tổ chức. Trong hợp đồng bắt buộc phải có một điều khoản về việc "Ban tổ chức có trách nhiệm xin cấp phép và thực hiện nghĩa vụ tác quyền biểu diễn các ca khúc không thuộc sở hữu độc quyền của ca sĩ Lâm Bảo Ngọc”.

Lâm Bảo Ngọc bị tố diễn "chùa" ca khúc If của Vũ Cát Tường nhiều lần trong 5 năm “Tôi được biết các đơn vị đều thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tác quyền cho các ca khúc trình diễn” - cô chia sẻ. Ca sĩ đưa ra dẫn chứng về việc xin tác quyền, biên lai chi phí đính kèm vào hồ sơ xin phép tổ chức biểu diễn nộp lên cơ quan ban ngành để được cấp phép biểu diễn. Về việc đăng video cover lên kênh YouTube cá nhân, phía Lâm Bảo Ngọc nói đã đóng nhuận bút sử dụng quyền tác giả với VCPMC và có ghi đầy đủ tác giả trong phần nội dung chi tiết. Ca sĩ gửi lời xin lỗi đến Vũ Cát Tường và rút kinh nghiệm tinh tế hơn khi sử dụng các ca khúc cover. Phía Vũ Cát Tường phản bác Ngày 10/10, công ty đại diện Vũ Cát Tường lên tiếng, khẳng định chưa nhận bất cứ tin nhắn, thông báo hay email bằng văn bản nào được phía Lâm Bảo Ngọc gửi đến. Phía nhạc sĩ đã tự chủ động liên hệ Lâm Bảo Ngọc, yêu cầu cung cấp bằng chứng đã liên lạc nhưng bên này không đưa ra. Phía Lâm Bảo Ngọc sau đó gửi hình đã liên hệ với số điện thoại cũ không còn sử dụng, không công khai của Vũ Cát Tường.

Ngày 10/10, Vũ Cát Tường thông báo thu hồi toàn bộ uỷ quyền tác quyền của If từ VCPMC Về vấn đề tác quyền tác phẩm, sau khi đối chiếu với các đơn vị liên quan, phía Vũ Cát Tường nói Lâm Bảo Ngọc chỉ xin phép 2 lần trong vòng 5 năm, một số lần biểu diễn ở các chương trình lớn đã được cấp quyền. Công ty Vũ Cát Tường phát hiện có nhiều mini show phòng trà bán vé, tụ điểm ca nhạc mang tính thương mại có Lâm Bảo Ngọc biểu diễn If. Những lần này đều không có xác nhận cấp quyền biểu diễn do VCPMC ký. “Ở cương vị là ca sĩ biểu diễn tác phẩm không thuộc sở hữu độc quyền của mình, nhưng Lâm Bảo Ngọc không có sự kiểm tra đối chiếu việc cấp phép If trước khi biểu diễn”. Phía nhạc sĩ nói có danh sách các buổi diễn của Lâm Bảo Ngọc biểu diễn nhiều tác phẩm của Vũ Cát Tường trong vòng 5 năm qua không xin phép và không được cấp phép. Để tối ưu hóa việc bảo vệ và khai thác bản quyền tác phẩm, phía Vũ Cát Tường đã thu hồi toàn bộ ủy quyền tác quyền của If từ bên thứ ba, kể từ 9/10. Nếu muốn biểu diễn, khai thác thương mại, phía ca sĩ, đơn vị phải liên hệ trực tiếp đến Vũ Cát Tường. Sau bài đăng của công ty Vũ Cát Tường, Lâm Bảo Ngọc vẫn giữ im lặng. Theo Tiền Phong