Toàn cảnh vụ nghệ sĩ Kim Tử Long bị dọa đánh khi hát hội chợ

Sự việc diễn ra khi Kim Tử Long biểu diễn tại gian hàng trong khuôn khổ Hội chợ khuyến mãi và kích cầu tiêu dùng Long An, thành phố Tân An, tỉnh Long An.

Nam nghệ sĩ kể sau khi hát xong, một người đàn ông (đã uống bia hoặc rượu) tiến vào la lối om sòm, yêu cầu tắt nhạc. Người này tự xưng là cán bộ Sở VHTTDL tỉnh Long An, nhưng khi Kim Tử Long yêu cầu giấy tờ chứng minh, người đàn ông này phủi bỏ, còn đòi đánh anh.