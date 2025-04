Toàn cảnh vụ kẹo rau củ Kera cho đến lúc này

Dựa trên mức độ các hành vi vi phạm, cục cho biết đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính với Phạm Quang Linh và Nguyễn Thị Thái Hằng vì hành vi quảng cáo không đúng, gây nhầm lẫn về chất lượng đã được công bố.

Nguyễn Thúc Thùy Tiên bị nhắc nhở chú ý hơn trong việc tuân thủ các quy định pháp luật về quảng cáo và các quy định cung cấp thông tin trên mạng, theo Nghị định 147/2024.

Ngày 20-3, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử đã ban hành hai Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 82 và số 83 đối với Hằng Du Mục và Quang Linh Vlogs, do có sai phạm trong hoạt động quảng cáo.

Số tiền xử phạt áp dụng cho hành vi nói trên là 70 triệu đồng đối với mỗi cá nhân, đồng thời Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục phải thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là buộc cải chính thông tin đối với hành vi vi phạm.

Đến ngày 24-3, CER Group bị xử phạt với số tiền 125 triệu đồng do vi phạm về ghi nhãn sản phẩm và công bố thông tin dinh dưỡng không chính xác.

... đến cuộc điều tra lớn

Chiều 4-4, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản - Chánh văn phòng Bộ Công an thông tin, ngày 3-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 5 người về các tội "Sản xuất hàng giả là thực phẩm" và "Lừa dối khách hàng", liên quan đến Công ty Cổ phần Asia Life và CER Group. Vụ việc xảy ra tại TP.HCM và Đắk Lắk.

Cụ thể, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can đối với 5 người: Nguyễn Phong – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Asia Life, thường trú tại TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Lê Tuấn Linh (36 tuổi) – Giám đốc, đại diện pháp luật CER Group, thường trú tại TP Thủ Đức, TP.HCM.