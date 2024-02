Toàn cảnh phiên tòa xét xử người mẫu Ngọc Trinh

Bị cáo Ngọc Trinh tỏ ra khá lo lắng khi ngồi trước HĐXX.

Cha và chị gái của Ngọc Trinh cũng có mặt từ sớm tại phiên xét xử sơ thẩm của nữ người mẫu.

Trước đó, ngày 5/9/2023, ngày 6/9/2023 và ngày 6/10/2023, Trinh và Đông đã có hành vi điều khiển mô tô phân khối lớn thực hiện các động tác lái xe nguy hiểm, di chuyển trên nhiều tuyến đường giao thông công cộng trên địa bàn TP Thủ Đức.

Sau đó, Ngọc Trinh biên tập lại và đăng tải lên các trang mạng cá nhân có số lượng người theo dõi, bình luận và tương tác đặc biệt lớn gây ảnh hưởng xấu trong dư luận xã hội.

Ngày 11/10/2023, Ban an toàn giao thông phường Tăng Nhơn Phú B, TP Thủ Đức có văn bản đề nghị Công an TPHCM xử lý hành vi gây mất an ninh, trật tự, an toàn giao thông của Ngọc Trinh.