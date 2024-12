Toàn cảnh Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

Sáng 20/12, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội) đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày Hội Quốc phòng toàn dân. Trước buổi lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương, đã duyệt đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam. Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương; Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chụp ảnh cùng các vị lãnh đạo Bộ Quốc phòng, lãnh đạo Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam. Tổng Bí thư Tô Lâm và Đại tướng Phan Văn Giang tham quan không gian triển lãm kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày Hội Quốc phòng toàn dân. Năm 2024, kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày Hội Quốc phòng toàn dân có 22 hoạt động trọng điểm được triển khai toàn diện trên nhiều lĩnh vực như: Tuyên truyền, giáo dục, thi đua, khen thưởng; văn hóa, văn học, nghệ thuật, thể thao; trưng bày, triển lãm, hội chợ; hội thảo, tọa đàm, gặp mặt, giao lưu và hoạt động chính sách, dân vận, đền ơn đáp nghĩa… Mở đầu Lễ kỷ niệm là Chương trình sử thi nghệ thuật với thời lượng hơn 30 phút, gồm các tiết mục ca múa nhạc đặc sắc, khái quát toàn bộ lịch sử ra đời, chiến đấu, chiến thắng cũng như khẳng định vai trò to lớn của Quân đội nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương và các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước trang nghiêm thực hiện nghi lễ chào cờ. Tham dự lễ kỷ niệm còn có đại biểu lão thành cách mạng, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, tướng lĩnh Quân đội qua các thời kỳ... Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm trân trọng gửi tới các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các bậc lão thành cách mạng, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động; các đồng chí thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng; các tướng lĩnh, sĩ quan, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang; các vị đại biểu, khách quý, bạn bè quốc tế, đồng bào cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài những tình cảm thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Diễn văn kỷ niệm của Tổng Bí thư Tô Lâm đã ôn lại truyền thống hào hùng, vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam suốt 80 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành. Đại diện cựu chiến binh Việt Nam, Trung tướng Nguyễn Văn Phiệt, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên Phó Tư lệnh về Chính trị, Quân chủng Phòng không - Không quân phát biểu tại buổi lễ. Trung tướng Nguyễn Văn Phiệt khẳng định: "Trở về đời thường, chúng tôi luôn tâm niệm rằng mình là cựu chiến binh thì phải sống sao cho xứng đáng với truyền thống quyết chiến, quyết thắng của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, kiên định vững vàng về bản lĩnh chính trị, trong sáng về phẩm chất đạo đức, lối sống, gương mẫu về hành động, nói và làm theo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia bảo vệ thành quả cách mạng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nhân dân". Đại diện thế hệ trẻ Việt Nam phát biểu tại buổi lễ, Thượng úy Nguyễn Tuấn Dũng, Trợ lý Phòng Kỹ thuật Công nghệ, Nhà máy Z131, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng bày tỏ: "Thế hệ trẻ chúng tôi luôn khắc ghi và biết ơn sâu sắc đối với công lao, sự hy sinh to lớn của các Anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, các cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam qua các thời kỳ đấu tranh cách mạng. Chúng tôi trân trọng và vô cùng biết ơn các Bà mẹ Việt Nam anh hùng đã âm thầm chịu đựng những mất mát đau thương để đem lại điều quý giá nhất cho dân tộc, đó là "độc lập, tự do". Chủ tịch nước quyết định tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh đối với Quân đội nhân dân Việt Nam. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng Quân đội nhân dân Việt Nam. Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhận Huân chương Hồ Chí Minh đối với Quân đội nhân dân Việt Nam.