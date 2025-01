Toàn bộ cố vấn cấp cao Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc từ chức

Động thái này được xem là nhằm phản đối quyền Tổng thống Choi Sang-mok bổ nhiệm thẩm phán Tòa án Hiến pháp. Ngày 1/1, Yonhap đưa tin, toàn bộ các cố vấn cấp cao của Văn phòng Tổng thống đã đệ đơn từ chức lên quyền Tổng thống, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và Tài chính Choi Sang-mok. Theo thông báo của Văn phòng Tổng thống, Chánh Văn phòng Jung Jin-seok, Chánh Văn phòng Chính sách Sung Tae-yoon, Chánh Văn phòng An ninh quốc gia Shin Won-sik, Cố vấn đặc biệt về Ngoại giao và An ninh Chang Ho-jin đã đệ đơn từ chức lên quyền Tổng thống Choi Sang-mok. Quyền Tổng thống Hàn Quốc Choi Sang-mok (phía trước) trong cuộc họp báo ở Seoul, ngày 27/12/2024. (Ảnh: Yonhap) Giới chính trị đánh giá đây là động thái phản đối của Văn phòng Tổng thống đối với việc quyền Tổng thống Choi Sang-mok bổ nhiệm thẩm phán Tòa án Hiến pháp. Trước đó một ngày, Văn phòng Tổng thống đã đưa ra tuyên bố hiếm có bày tỏ phản đối mạnh mẽ việc quyền Tổng thống Choi Sang-mok bổ nhiệm hai trong số ba ứng cử viên thẩm phán Tòa án Hiến pháp do Quốc hội đề cử, cho rằng đây là hành động "vượt quá thẩm quyền". Trong cuộc họp nội các, quyền Tổng thống Choi Sang-mok thông báo đã quyết định bổ nhiệm thẩm phán Jeong Gye Seon do đảng Dân chủ (DP) đề xuất và thẩm phán Cho Han Chang do đảng Quyền lực Nhân dân (PPP) đề xuất. Tuy nhiên, ông sẽ tạm hoãn việc bổ nhiệm thẩm phán Ma Eun Hyuk, người do phe đối lập đề xuất. Việc quyền Tổng thống Choi Sang-mok bổ nhiệm các thẩm phán Tòa án Hiến pháp mới đáp ứng một phần yêu cầu của phe đối lập. Phe này yêu cầu lấp đầy ba vị trí khuyết trong tòa án gồm chín thành viên trước khi có phán quyết về việc luận tội Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol. Theo hiến pháp Hàn Quốc, cần có ít nhất sáu phiếu bầu của các thẩm phán Tòa án Hiến pháp để luận tội ông Yoon Suk-yeol. Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc có sáu tháng để quyết định nên cách chức Tổng thống Yoon Suk-yeol hay phục chức cho ông. Trước đó, nội các Hàn Quốc cũng đã kêu gọi Quốc hội xem xét lại 2 dự luật của công tố viên đặc biệt liên quan đến nỗ lực thiết quân luật bất thành của cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol và các cáo buộc chống lại Đệ nhất phu nhân Kim Keon -hee. Cụ thể, phe đối lập đã thúc đẩy các dự luật này để điều tra tuyên bố thiết quân luật của ông Yoon Suk-yeol, cũng như sự tham gia của bà Kim Keon-hee vào việc thao túng cổ phiếu và can thiệp bầu cử. Hạn chót để ra quyết định về các dự luật này là vào ngày 1/1. Trà Khánh(Nguồn: Yonhap)