Tòa nhà ở Beirut đổ sập do trúng bom của Israel, 22 người chết

Ít nhất 22 người thiệt mạng sau khi Israel không kích vào một tòa nhà ở thủ đô Beirut của Li Băng trong nỗ lực nhằm hạt sát lãnh đạo cấp cao của Hezbollah. Israel không kích trung tâm Beirut đêm 10/10 (Ảnh: Reuters). Reuters dẫn lời một quan chức an ninh Li Băng cho biết, khu vực bị Israel không kích là khu tập trung nhiều tòa cao tầng, trung tâm mua sắm ở trung tâm thủ đô Beirut đêm 10/10. Israel chưa từng không kích khu vực này trước đó. Israel cũng không đưa ra bất cứ khuyến cáo sơ tán nào trước cuộc tấn công. Theo Bộ Y tế Li Băng, cuộc tấn công khiến ít nhất 22 người thiệt mạng và 117 người bị thương. Trong số các nạn nhân tử vong có 8 người trong một gia đình. Đây có thể coi là cuộc tấn công chết chóc nhất từ trước đến nay của Israel nhằm vào trung tâm Beirut. Theo lời kể của nhân chứng, toàn bộ một tòa nhà ở trung tâm Beirut đổ sập do trúng hỏa lực. Đây là nơi trú ẩn của nhiều người Li Băng sơ tán khỏi miền Nam. "Bom dội xuống. Toàn bộ tòa nhà đổ sập. Có rất nhiều người bên trong tòa nhà. Không chỉ có người dân địa phương, mà cả những người sơ tán từ nơi khác đến", một nhân chứng Wafiq Safa, người đứng đầu bộ phận liên lạc của Hebollah đã sống sót sau vụ tấn công được cho là nhằm vào ông. Israel hiện chưa lên tiếng về vụ tấn công. Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ kêu gọi Israel thực hiện "tất cả các bước khả thi" để bảo vệ dân thường trong các hoạt động quân sự của mình. "Chúng tôi tiếp tục thúc ép Israel thực hiện mọi bước khả thi để bảo vệ dân thường trong suốt các hoạt động của mình, đặc biệt là tại các khu vực đông dân cư ở Beirut", người phát ngôn này nhấn mạnh và nói thêm, Washington ủng hộ quyền tự vệ của Israel trước Hezbollah do Iran hậu thuẫn, nhưng "việc đó thực hiện như thế nào mới là vấn đề".