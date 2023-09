Tòa án tiếp tục bác bỏ lệnh bắt giữ khẩn cấp Yoo Ah In

Tối 21/9, Tòa án quận trung tâm Seoul đã công bố quyết định bác bỏ lệnh bắt giữ lần 2 với nam diễn viên Yoo Ah In.

Tài tử đình đám Hàn Quốc bị phía cơ quan công tố xin lệnh bắt giữ với các cáo buộc vi phạm Đạo luật kiểm soát ma túy, tiêu hủy bằng chứng và trốn tội. Theo kết quả điều tra, ngôi sao Veteran đã dùng 8 loại chất cấm gồm Propofol, cần sa, Ketamin, Cocain, Zolpidem, Midazolam, Alprazolam và 1 chất kích thích không được phía cảnh sát tiết lộ cụ thể.

Chánh án Tòa án quận trung tâm Seoul giải thích lý do bác lệnh bắt giữ "ảnh đế trẻ tuổi nhất xứ Hàn": "Dù Yoo Ah In đã thừa nhận các hành vi phạm pháp, nhiều bằng chứng đã được thu thập nhưng xét thấy nghi phạm không có tiền án tương tự. Thêm vào đó, Yoo Ah In cũng có nơi ở cố định nên ở giai đoạn này, việc bắt giữ nghi phạm là chưa cần thiết và hợp lý".

Về cáo buộc Yoo Ah In ép người quen hút cần sa ở Mỹ, chánh án cho rằng có những tình tiết đáng ngờ, cần phải điều tra thêm.