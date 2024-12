Tòa án Mỹ bác vụ kiện gian lận chứng khoán chống lại Nvidia

Tòa án tối cao Mỹ bác vụ kiện gian lận chứng khoán cáo buộc nhà sản xuất chip trí tuệ nhân tạo Nvidia đánh lừa nhà đầu tư. Các thẩm phán Tòa án tối cao Mỹ không giải quyết tranh chấp pháp lý trong vụ kiện. Toà án giữ nguyên quyết định của tòa án cấp dưới đối với vụ kiện chống lại Nvidia. Vụ kiện này bắt đầu vào năm 2018, khi công ty Nvidia đối mặt với một vụ kiện tập thể do công ty quản lý đầu tư E. Ohman JFonder AB đến từ Stockholm, Thụy Điển khởi xướng. Các nhà đầu tư cáo buộc rằng Nvidia và CEO Jensen Huang che giấu sự thật về mức độ doanh thu từ tiền điện tử đã tác động đến kết quả tài chính của công ty, khi mà khai thác tiền điện tử (cryptomining) trở thành một phần quan trọng trong chiến lược kinh doanh của Nvidia. Toà án Tối cao Mỹ đã bác bỏ vụ kiện liên quan đến Nvidia. (Ảnh: Reuters) Trong quá trình tranh luận, một số thẩm phán bày tỏ lo ngại về việc can thiệp sâu vào vụ án, chỉ ra họ không ở vị trí lý tưởng để giải quyết vụ án, do tính phức tạp về mặt kỹ thuật. Nguyên đơn cáo buộc Nvidia và CEO Jensen Huang vi phạm luật liên bang năm 1934 có tên là Đạo luật Giao dịch Chứng khoán khi đưa ra những tuyên bố vào năm 2017 và 2018, hạ thấp sai sự thật mức tăng trưởng doanh thu của Nvidia đến từ giao dịch mua tiền điện tử. Ngoài ra, nguyên đơn còn cáo buộc Nvidia và quan chức cấp cao của công ty này che giấu tác động của khai thác tiền điện tử đối với hoạt động kinh doanh công ty. Vụ kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại bằng tiền để bù đắp giá trị cổ phiếu Nvidia đã mất. Tranh chấp liên quan đến Nvidia là một trong hai vụ kiện được đưa lên Tòa án tối cao Mỹ vào tháng 11, bên khởi kiện yêu cầu công ty chịu trách nhiệm về cáo buộc gian lận giao dịch chứng khoán. Trong khi đó, vụ kiện còn lại liên quan đến Facebook của Meta, được tranh luận vào ngày 6/11 và cũng bị thẩm phán bác vào ngày 22/11. Kông Anh(Nguồn: Reuters)