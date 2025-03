Tò mò cuộc sống của Phan Thành sau 4 năm lấy ái nữ nhà đại gia

Thời điểm Xuân Thảo mang thai, vợ chồng Phan Thành cũng rất kín kẽ. Cặp đôi tuyệt nhiên không chia sẻ về tin vui. Phải mãi đến khi Xuân Thảo mẹ tròn con vuông được một thời gian, họ mới cởi mở chia sẻ quý tử với mọi người.

Đến tháng 12/2023, Primmy Trương - vợ thiếu gia Phan Thành bất ngờ đăng tải hình ảnh chào đón em bé thứ 2. Nàng dâu hào môn chia sẻ khoảnh khắc bế ái nữ trên tay kèm theo lời nhắn: “Welcome to the world, my little Tiffany” (Tạm dịch: Chào mừng con đến với thế giới, Tiffany bé nhỏ của mẹ).

Kể từ khi lên chức bố bỉm sữa, Phan Thành chọn cách sống kín tiếng. Anh rất hiếm hoi đăng ảnh về bản thân. Lần nào lên sóng, chàng thiếu gia đều có vợ và con trai đồng hành.