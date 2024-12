Tổ chức tang lễ 12 liệt sỹ Quân khu 7 vào sáng 8/12

Tang lễ 12 quân nhân hy sinh trong diễn tập tại Đồng Nai được tổ chức vào sáng 8/12 tại TPHCM. Theo thông tin từ Quân khu 7, lễ viếng và truy điệu 12 liệt sỹ hy sinh trong diễn tập tác chiến phòng thủ ở Đồng Nai sẽ diễn ra vào sáng 8/12 tại Nhà tang lễ Quốc gia phía Nam (quận Gò Vấp, TPHCM). Lịch trình tang lễ, gồm: Trao Bằng "Tổ quốc ghi công" và Huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" cho đại diện gia đình liệt sỹ vào lúc 6h45; lễ viếng bắt đầu lúc 7h15 và lễ truy điệu lúc 11h. 12 liệt sỹ là các hạ sĩ quan, binh sĩ (Ảnh: Quân khu 7). Sau đó, các liệt sỹ sẽ được an táng tại nghĩa trang liệt sỹ các tỉnh Bình Thuận, Bình Dương, Đồng Nai và các nghĩa trang quê nhà. Ban tổ chức lễ tang do Thiếu tướng Trần Vinh Ngọc, Phó Chính ủy Quân khu 7, làm trưởng ban. Ngày 7/12, Chủ tịch nước đã ký quyết định Truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho 12 liệt sỹ vì "đã có thành tích xuất sắc đột xuất trong thực hiện nhiệm vụ diễn tập chiến đấu, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc". 12 liệt sỹ thuộc Tiểu đoàn 17, Sư đoàn 5, Quân khu 7. Trong đó, người lớn tuổi nhất sinh năm 1999 và trẻ nhất sinh năm 2005. 7 người thuộc đợt nhập ngũ tháng 2/2023 và 5 người nhập ngũ tháng 2. Trước đó, ngày 1-4/12, Quân khu 7 tổ chức diễn tập tác chiến phòng thủ tại trường bắn Quốc gia khu vực 3 (xã Xuân Tâm, Xuân Lộc, Đồng Nai). Lúc 20h27 ngày 2/12, tổ công tác thuộc Tiểu đoàn 17, Sư đoàn 5, Quân khu 7 vận chuyển thuốc nổ ra vị trí tập kết thì trời mưa to, sấm sét nên tạm dừng. Đột nhiên, khối thuốc phát nổ làm 12 quân nhân hy sinh. Nguyên nhân ban đầu xác định là sét đánh vào kíp nổ gây kích nổ kíp nổ bằng điện, làm khối thuốc phát nổ.