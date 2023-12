Tổ ấm của tài tử xứ Hàn nổi danh tại Hollywood sau sóng gió hôn nhân

Sau biến cố ngoại tình, Lee Byung Hun lấy gia đình làm trung tâm, cố gắng dành nhiều thời gian bên vợ và con trai. Tài tử Hàn Quốc thường đưa vợ và con trai đi du lịch. Thấu hiểu cho sự vất vả của vợ, Lee Byung Hun cũng hỗ trợ cô chăm sóc con.

Sự đồng hành và tin tưởng của vợ giúp Lee Byung Hun thành công hơn trong sự nghiệp. Anh là một diễn viên hạng A của làng giải trí xứ Hàn, ông chủ của một công ty giải trí quản lý gần 200 người. Nam diễn viên xứ Hàn cũng ghi dấu ấn trong nhiều dự án Hollywood gồm G.I. Joe: The Rise Of Cobra, The Magnificent Seven, Terminator: Genisys...

Vợ chồng Lee Byung Hun và Lee Min Jung sở hữu một căn biệt thự trị giá 2 triệu USD (hơn 46 tỷ đồng) tại Los Angeles (Mỹ). Đây là nơi ở của Lee Byung Hun khi nam diễn viên có lịch trình tại Mỹ hoặc đưa gia đình đi du lịch.

Theo Dân Trí