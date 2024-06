TMV: Yaris Cross phân phối tại Việt Nam không liên quan đến gian lận thử nghiệm ở Nhật Bản

Liên quan đến 7 mẫu xe gian lận cấp giấy chứng nhận thử nghiệm được bán tại Nhật Bản và ngoài nước khiến Chủ tịch Tập đoàn Toyota Motor Nhật Bản Corp Akio Toyoda xin lỗi khách hàng; trong đó có mẫu Yaris Cross đang phân phối tại Việt Nam liệu có ảnh hưởng, trao đổi với phóng viên Thông tấn xã Việt Nam chiều 5/6, đại diện Công ty Ô tô Toyota Việt Nam (TMV) khẳng định, mẫu xe này không liên quan do sử dụng nền tảng DNGA và nhập khẩu từ Indonesia về phân phối.

Toyota Việt Nam cho biết, mẫu xe Yaris Cross được phát triển dành cho thị trường Đông Nam Á sử dụng nền tảng DNGA (Daihatsu New Global Architecture, là một nền tảng ô tô nguyên khối toàn cầu được phát triển bởi Daihatsu – Công ty con của Toyota) và được nhập khẩu từ Indonesia về Việt Nam phân phối.Trong khi đó, Yaris Cross bán tại Nhật Bản và châu Âu phát triển trên nền tảng TNGA (Toyota New Global Architecture, là định hướng thiết kế nền tảng toàn cầu mới nhất của Toyota). Hai mẫu xe khác nhau hoàn toàn về cấu trúc và thông số, do đó mẫu xe Yaris Cross đang phân phối tại Việt Nam không ảnh hưởng và vẫn tiếp tục được giao đến tay khách hàng.

Toyota Việt Nam cũng dẫn thông tin chính thức từ Tập đoàn Toyota Nhật Bản, vấn đề lần này liên quan đến dữ liệu không đầy đủ trong các thử nghiệm bảo vệ người đi bộ và người ngồi trong xe ở 3 mẫu xe đang sản xuất (Corolla Fielder/Axio và Yaris Cross), cũng như các lỗi trong phương pháp thử nghiệm va chạm và các thử nghiệm khác.

Ví dụ, khi thử nghiệm va chạm với người đi bộ, trong khi quy định của Chính phủ Nhật Bản là góc va chạm chỉ 50 độ, nhưng thực tế Toyota Nhật Bản đã sử dụng góc va chạm 65 độ. Toyota Nhật Bản khẳng định dữ liệu thu được từ thử nghiệm là đạt tiêu chuẩn an toàn cao hơn.

Trước đó, theo phóng viên TTXVN tại Tokyo (Nhật Bản), tại cuộc họp báo diễn ra chiều 3/6, Chủ tịch Tập đoàn Toyota Motor Corp Akio Toyoda đã gửi lời xin lỗi đến toàn bộ khách hàng và những bên liên quan vì những hành vi gian lận liên quan đến quá trình cấp giấy chứng nhận đối với 7 mẫu xe bán tại thị trường trong và ngoài nước.

Chủ tịch Akio Toyoda nêu rõ: “Với tư cách là người đứng đầu Tập đoàn, tôi xin gửi lời xin lỗi chân thành tới khách hàng, những người yêu mến và các bên liên quan”. Lời xin lỗi được đưa ra sau khi Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông vận tải và Du lịch thông báo sẽ thanh tra trụ sở chính của Toyota ở tỉnh Aichi, bắt đầu từ ngày 4/6, nhằm làm rõ các dấu hiệu gian lận của doanh nghiệp này.

Trong quá trình điều tra, 3 mẫu xe, trong đó có mẫu Corolla Fielder, sẽ tạm thời bị đình chỉ vận chuyển và bán ra thị trường sau khi bị phát hiện có dấu hiệu thiếu sót về dữ liệu thử nghiệm bảo vệ người đi bộ và người ngồi trong xe.

Các hành vi gian lận của hãng xe Toyota thể hiện ở nhiều khâu và ở nhiều mẫu xe khác nhau. Đối với mẫu xe Crown và Isis, túi khí bị cho là được chế tạo không đúng với thời gian kích hoạt. Đối với mẫu xe Sienta, quá trình kiểm nghiệm về va chạm không đúng với trọng lượng được quy định. Trong khi đó mẫu xe Lexus RX bị cáo buộc giả mạo trong quá trình kiểm tra công suất động cơ.

Về lý do đằng sau các hành vi gian lận, Chủ tịch Toyoda cho biết, một trong những nguyên nhân chính là sự thúc ép về thời gian giao hàng, trong khi doanh nghiệp phải mất quá nhiều người và quá nhiều thời gian để thực hiện đúng các quy trình kiểm nghiệm an toàn của xe ô tô trước khi xuất xưởng. Sản lượng xe ô tô của hãng Toyota hàng năm là khoảng 10 triệu chiếc. Vì thế rất khó để có thể vừa đảm bảo thời gian giao hàng mà vẫn trải qua nhiều khâu kiểm tra chất lượng nghiêm ngặt.

Người đứng đầu tập đoàn xe hơi lớn nhất Nhật Bản cho biết, các mẫu xe được xác nhận là đã có hành vi gian lận kiểm định vẫn đáp ứng những tiêu chuẩn nói chung của pháp luật, nhưng sự cố này đã làm suy yếu nền tảng của hệ thống chứng nhận tiêu chuẩn chất lượng của Nhật Bản và một nhà sản xuất ô tô hàng đầu như Toyota không được phép để xảy ra điều này.

Chủ tịch Toyoda cũng nhấn mạnh, hãng xe này đang trong quá trình tiêu chuẩn hóa và sắp xếp lại từng quy trình để phát hiện các lỗ hổng của các bước kiểm tra chất lượng sản phẩm. Việc làm này sẽ phải mất khá nhiều thời gian và dự kiến đến cuối năm mới có thể chính thức vận hành đồng bộ.

Hiện tại sau khi phát hiện ra hành vi gian lận, hai dây chuyển sản xuất của Toyota Motor East Japan là Nhà máy Toyota Miyagi Ohira (ở thị trấn Ohira, tỉnh Miyagi) và Nhà máy Toyota Iwate (ở thị trấn Kanegasaki, tỉnh Iwate) sẽ tạm thời bị đình chỉ hoạt động. Hai nhà máy có công suất khoảng 130.000 xe mỗi năm này sẽ phải trải qua các cuộc thanh tra kéo dài đến cuối tháng 6.

Với sự cố này, dự báo khoảng 1.000 đại lý cung cấp có thể sẽ bị ảnh hưởng về thời gian giao hàng, buộc hãng này sẽ phải tiến hành đàm phán phương án bồi thường đối với từng khách hàng riêng lẻ. Chủ tịch Akio Toyoda cho biết doanh nghiệp này sẽ cố gắng hết sức để có thể tái khởi động các dây chuyền sản xuất càng sớm càng tốt, trong khi cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng trong quá trình thanh tra.