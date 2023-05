tlinh 'chạm mặt' MCK, được 'ghệ iu dấu' Wxrdie chăm sóc

Your browser does not support the video tag.

tlinh và "tình cũ" MCK có dịp chạm mặt trong khi nữ rapper đi cùng bạn trai mới.

Nữ rapper Ghệ Iu Dấu Của Em Ơi và Wxrdie luôn kề cạnh nhau khi cùng tham dự sự kiện. Nam rapper Trí Trá không ngần ngại có những hành động quan tâm, cưng chiều bạn gái ở nơi đông người. Điều này giúp cặp đôi đập tan tin đồn chia tay, unfollow nhau trên mạng xã hội.