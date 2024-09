TKV hỗ trợ 70 tỷ đồng khắc phục hậu quả bão số 3

Hưởng ứng lời kêu gọi của các cơ quan trung ương, Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) triển khai gói hỗ trợ 70 tỷ đồng cho đồng bào vùng bão lụt và 4 tỉnh chịu ảnh hưởng nặng kịp thời khắc phục hậu quả bão số 3. Trong các ngày từ 07/9 đến 11/9/2024, tỉnh Quảng Ninh và các tỉnh phía Bắc chịu ảnh hưởng trực tiếp và bị thiệt hại đặc biệt nặng nề do bão số 3 (siêu bão Yagi) gây ra. Theo báo cáo nhanh về công tác phòng, chống thiên tai của Bộ NN&PT Nông thôn về tình hình thiệt hại sau bão số 3, đến 22h ngày 11/9/2024 đã có hàng trăm người chết và mất tích do bão lũ cuốn trôi, các địa phương bị thiệt hại nặng nề về nhà cửa, tài sản, hoa màu, hoạt động sản xuất, kinh doanh bị đình trệ. Cùng với triển khai hiệu quả công tác phòng chống, ứng phó bão số 3 và mưa lớn, khẩn trương khắc phục hậu quả của bão, sớm đưa hoạt động sản xuất, kinh doanh trở lại, đáp ứng than cho nền kinh tế, TKV đã tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ kịp thời các gia đình công nhân lao động bị thiệt mạng, bị thương cũng như có người thân bị thiệt mạng, bị thương, gia đình bị thiệt hại nặng nề do bão. Với truyền thống tương thân tương ái của thợ mỏ, TKV đã triển khai gói hỗ trợ 70 tỷ đồng cho công tác khắc phục hậu quả của bão, lũ cho các địa phương và người lao động của TKV. Trong đó: Hưởng ứng phát động của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Tổng Bí thư - Chủ tịch nước, với tinh thần hỗ trợ “cao nhất, nhanh nhất” cho các gia đình, địa phương bị thiệt hại do bão, lũ, TKV đã hỗ trợ 10 tỷ đồng cho đồng bào bị bão lụt thông qua Quỹ do Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động. Đối với các tỉnh Quảng Ninh, Lào Cai, Cao Bằng, Bắc Kạn là những tỉnh bị thiệt hại nặng nề do bão, lũ, đồng thời cũng là những địa bàn chiến lược trong phát triển sản xuất kinh doanh của TKV, Tập đoàn hỗ trợ 4 tỉnh này mỗi tỉnh 7 tỷ đồng (tổng số 28 tỷ đồng). Các tỉnh, thành phố Hà Nội, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Thái Bình, Tập đoàn hỗ trợ mỗi địa phương 3 tỷ đồng (tổng số 12 tỷ đồng). Đồng thời, TKV cũng trích Quỹ Phúc lợi của Công ty mẹ TKV năm 2024 hỗ trợ 20 tỷ đồng cho người lao động các công ty con, đơn vị thành viên của TKV bị thiệt hại do bão, lũ của bão số 3 gây ra. Tổng cộng số tiền hỗ trợ công tác khắc phục hậu quả thiên tai do bão số 3 năm 2024 là 70 tỷ đồng. Thúy Ngà