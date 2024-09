TKV đảm bảo đủ than cho sản xuất điện trong mùa mưa bão

Với kết quả này, TKV đã hoàn thành các chỉ tiêu cơ bản theo kế hoạch điều hành, đưa doanh thu tổng số của tập đoàn trong tháng 8/2024 đạt 12.650 tỷ đồng.

Như vậy, lũy kế 8 tháng, doanh thu toàn tập đoàn ước đạt 113.111 tỷ đồng, bằng 103,5% so với cùng kỳ. Than thương phẩm đạt 36,02 triệu tấn, bằng 110% so với cùng kỳ. Than nguyên khai sản xuất 25,75 triệu tấn, bốc xúc đất đá đạt 96,84 triệu m3 bằng 56,6% kế hoạch năm, bằng 119% so cùng kỳ. Tổng số mét lò đào đạt 177.463 mét. Than tiêu thụ 31,92 triệu tấn, trong đó cung cấp cho các hộ điện 27,85 triệu tấn, bằng 101,4% so với cùng kỳ. Sản xuất 6,62 tỷ kWh điện, bằng 108,7% so cùng kỳ. Các chỉ tiêu khoáng sản, hoá chất, vật liệu nổ công nghiệp cơ bản hoàn thành kế hoạch đặt ra.

Bước vào tháng 9/2024, dự báo tình hình thời tiết vẫn còn diễn biến phức tạp, khả năng có bão lớn, do đó hoạt động sản xuất than - khoáng sản báo hiệu sẽ còn khó khăn, đặc biệt là khai thác than lộ thiên. TKV cho biết đã chuẩn bị các phương án ứng phó trước những bất thường của thời tiết, tập trung mọi nguồn lực để điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm đảm bảo an toàn và ổn định sản xuất do nhu cầu than cho điện đã giảm mạnh.