Tình trường của Ariana Grande trước khi ly hôn chồng doanh nhân

Ariana Grande sinh năm 1993 không chỉ sở hữu giọng hát cao vút và sự nghiệp âm nhạc đồ sộ, nữ ca sĩ còn khiến người hâm mộ tò mò về tình trường của mình. Năm 2008, Ariana Grande gặp diễn viên Graham Phillips khi cô mới 15 tuổi và cả hai cùng tham gia dự án "The Musical". Cặp đôi sau đó đã hẹn hò trong ba năm (2008 - 12/2011).



Ariana Grande và Graham Phillips.

Sau khi chia tay Graham Phillips, tháng 8/2012, Ariana Grande hẹn hò với nhạc sĩ người Australia, Jai Brook nhưng mối quan hệ đã nhanh chóng kết thúc vào năm 2013. Trong một cuộc phỏng vấn năm 2013 với Complex, Ariana nói rằng Jai đã chia tay cô qua tin nhắn. Sau đó, cặp đôi tái hợp một thời gian nhưng cuối cùng lại chia tay sau sáu tháng.

Nathan Sykes - ca sĩ nhóm The Wanted và Ariana Grande bắt đầu hẹn hò vào tháng 8/2013 sau khi họ phát hành ca khúc Most Is Never Enough cho bộ phim The Mortal Instruments: City of Bones. Tuy nhiên, mối quan hệ của họ chỉ tồn tại trong thời gian ngắn cho đến tháng 12 cùng năm. Nguồn tin của Us Weekly tiết lộ rằng lý do đằng sau sự chia tay là vì cặp đôi hiếm có thời gian gặp nhau.



Ariana Grande và Nathan Sykes.

Sau mối tình chóng vánh cùng Nathan Sykes, Ariana Grande đã có một chuyện tình lãng mạn cùng chàng rapper Big Sean vào tháng 10/2014 sau khi hợp tác cùng nhau trong một sản phẩm âm nhạc. Cặp đôi công khai chia sẻ tình cảm trên mạng xã hội và thường cùng nhau xuất hiện tại các sân khấu.