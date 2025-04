Tình trẻ kém 11 tuổi lộ 'hint' si mê Diệp Lâm Anh cỡ này!

Khi Diệp Lâm Anh đứng tạo dáng chụp ảnh, Phạm Kiên đứng từ xa nở nụ cười say mê ngắm người đẹp. Dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng có thể thấy rõ tình cảm ngọt ngào giữa hai người.

Sau 2 năm ly hôn chồng doanh nhân, Diệp Lâm Anh xác nhận đã có bạn trai mới. Người đẹp bị bắt gặp liên tục xuất hiện bên người mẫu Phạm Kiên. Chính vì vậy, nhiều người cho rằng đây chính là một nửa của cô.

Theo tìm hiểu, bạn trai của Diệp Lâm Anh là Phạm Văn Kiên (hay còn gọi là Phạm Kiên), sinh năm 2000, đến từ Yên Bái, hiện đang là người mẫu tự do. Anh chàng sở hữu chiều cao nổi bật 1m85, thân hình săn chắc với cơ bắp cuồn cuộn cùng cơ bụng "6 múi". Anh được biết đến khi giành chiến thắng tại cuộc thi The Next Gentleman - Quý Ông Hoàn Mỹ 2022.