Tình trạng đáng ngại của Hoài Lâm

Sau lần trở lại đầy bất ổn, Hoài Lâm liên tục thông báo hủy show với lý do sức khỏe. Sáng 2/12, Hoài Lâm xin lỗi khán giả vì phải hủy đêm nhạc dự kiến diễn ra ngày 21/12 ở một phòng trà tại TPHCM. "Tôi sẽ không diễn show này vì lý do sức khỏe phải điều trị cấp thiết. Xin mọi người thông cảm và bỏ qua. Hãy chờ đợi tôi trong những chương trình tiếp theo", Hoài Lâm thông báo. Một ngày trước, nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường thông báo đêm nhạc dự kiến diễn ra ngày 15/12 của anh và Hoài Lâm phải hoãn lại vì nhiều lý do bất khả kháng. Đây là đêm nhạc đầu tiên, cả hai đứng chung sân khấu sau 4 năm. Theo chia sẻ trước đó của Nguyễn Minh Cường, đêm nhạc được tổ chức tại TPHCM, đơn giản nhưng ấm cúng để đáp ứng tình cảm khán giả dành cho Hoài Lâm. Dù nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường phủ nhận đêm nhạc bị hủy do sức khỏe và giọng hát Hoài Lâm không ổn định, nhiều khán giả nhận ra bất thường, gửi lời động viên tới nam ca sĩ. Không chỉ hủy show, Hoài Lâm có nhiều động thái lạ trên trang cá nhân như liên tục đổi ảnh đại diện hay ảnh bìa. Trong đêm nhạc ở TPHCM hôm 29/11, Hoài Lâm bị nhận xét xuống phong độ, giọng hát không tốt, nhiều chỗ chênh phô. Nam ca sĩ hạn chế giao lưu với khán giả, thậm chí nhờ bố đẻ lên sân khấu xin lỗi. "Có một lý do đặc biệt là từ hôm qua đến giờ, Lâm không ngủ. Nhưng điều này Lâm không dám nói ra. Lâm nói với tôi là 'nhờ cha hôm nay lên sân khấu cáo lỗi với bà con'. Một lần nữa xin mọi người bỏ qua và cảm ơn", bố nam ca sĩ chia sẻ. Trong video chia sẻ cách đây ít ngày, Hoài Lâm cho biết anh đang nỗ lực thay đổi bản thân theo hướng đa dạng phong cách âm nhạc, đổi nghệ danh, suy nghĩ tích cực. Tuy nhiên, nam ca sĩ thừa nhận bản thân đôi khi vẫn loay hoay trong vòng luẩn quẩn của cuộc sống.

Hoài Lâm từng trải qua giai đoạn khủng hoảng, không nhận ra bản thân mình là ai. Hoài Lâm nói anh trải qua những khủng hoảng như không có công việc ổn định hay không học hành tới nơi tới chốn. Anh từng muốn bỏ cuộc, không muốn đứng lên và không nhận ra bản thân mình là ai. Theo Hoài Lâm, sự tiêu cực từng khiến anh ngột ngạt, khó thở, nên quyết định cần thay đổi. Đó là lý do nam ca sĩ đổi nghệ danh thành Tuấn Lộc hay Tulo. Nhưng anh nhấn mạnh nghệ danh nào cũng chỉ là cái tên, mong muốn lớn hơn chính là sự thay đổi. Lý giải việc xin lỗi khán giả trong những lần trở lại sân khấu gần đây, Hoài Lâm cho biết có ba lý do để anh làm điều đó. Anh xin lỗi vì quá mập, đánh mất hình tượng mà mọi người mong chờ. Anh xin lỗi vì giọng ca không còn như xưa và xin lỗi những người chưa bao giờ thất vọng vì mình nhưng thực sự họ đã có mất mát. Cuối cùng, Hoài Lâm chia sẻ anh luôn cầu nguyện cho trí não sáng suốt, không cầu tiền bạc vì đó là thứ nam ca sĩ có thể kiếm được. Theo Tiền Phong