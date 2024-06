Tình trạng đáng lo ngại của Rosé (BlackPink)

Your browser does not support the video tag.

Video hậu trường về Rosé gây sốt TikTok. Nguồn: TikTok.

Đoạn video nhanh chóng gây sốt mạng xã hội, với hơn 6,9 triệu lượt xem chỉ trong vòng một ngày.

Một bộ phận cư dân mạng phấn khích khi nhận thấy Rosé đang thực hiện dự án mới nào đó. Tuy nhiên, đa phần bình luận lại tập trung vào thân hình gầy gò quá mức của nữ thần tượng.

Rosé nổi tiếng là ngôi sao sở hữu thân hình mảnh mai, còn được truyền thông Hàn Quốc mô tả “mềm mại như nước”. Tuy nhiên, trong hình ảnh mới nhất, cô gầy hơn trước rất nhiều, chân tay khẳng khiu, thiếu sức sống.