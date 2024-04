Tình trạng của Han So Hee và bạn trai sau chuyện tình 2 tuần

Công ty quản lý của Han So Hee đã yêu cầu cô xóa bỏ một số thông tin trên trang cá nhân, hành động một cách tỉnh táo. Công ty cũng giải thích, Han So Hee gặp vấn đề tâm lý và cam kết sẽ giúp nghệ sĩ của họ hành xử hợp lý trong tương lai.

Chỉ trong 2 tuần, với nhiều phát ngôn và động thái gây sốc, Han So Hee mất 2 hợp đồng quảng cáo, một dự án điện ảnh và đối mặt với làn sóng chỉ trích từ dư luận Hàn Quốc.

Một người bạn chia sẻ với tờ Osen, mối quan hệ giữa Han So Hee và Ryu Jun Yeol liên tiếp xảy ra mâu thuẫn, xuất phát từ áp lực dư luận. "Sau nhiều cuộc thảo luận, họ quyết định đường ai nấy đi. Đúng là đã có những mâu thuẫn xảy ra trong suốt quá trình hẹn hò", người này kể.

Tuy nhiên, chuyện tình của họ không nhận được sự ủng hộ của người hâm mộ khi nữ diễn viên sinh năm 1994 vướng nghi vấn là người thứ ba, tài tử Ryu Jun Yeol bị chỉ trích bạc tình với bạn gái cũ, nữ diễn viên kiêm ca sĩ Hyeri. Han So Hee còn "mất điểm" với khán giả khi nhiều lần có động thái khiêu khích bạn gái cũ của Ryu Jun Yeol.

Han So Hee và Ryu Jun Yeol xác nhận chia tay sau 2 tuần công khai mối quan hệ (Ảnh: Newsen).

Chuyện tình của Han So Hee và Ryu Jun Yeol gây chú ý sau khi nữ diễn viên Thế giới hôn nhân bị phát hiện đi nghỉ tại Hawaii (Mỹ) cùng bạn trai hồi đầu tháng 3. Một ngày sau khi phủ nhận mối quan hệ trên mức đồng nghiệp, Han So Hee và Ryu Jun Yeol bất ngờ thừa nhận đang tìm hiểu.

Ngày 31/3, Han So Hee và bạn trai Ryu Jun Yeol đều lên tiếng xác nhận chia tay sau 2 tuần công khai mối quan hệ. Một ngày trước đó, Han So Hee đăng tâm thư chia sẻ về chuyện tình của cô và tài tử Ryu Jun Yeol. Nữ diễn viên khẳng định cô không phải là người thứ ba và ngầm trách cứ nam diễn viên Ryu Jun Yeol vì im lặng quá lâu.

Han So Hee đăng ảnh mới, động viên bản thân "chỉ bước trên con đường hoa"



Han So Hee quay trở lại làm việc sau chuyện tình cảm ồn ào (Ảnh: Instagram).

Ngày 2/4, sau một vài ngày im lặng, Han So Hee có đăng tải đầu tiên trên trang cá nhân có hơn chục triệu người đăng ký theo dõi. Nữ diễn viên khoe ảnh chiếc bánh kem cùng dòng chữ đặc biệt "Từ giờ chỉ nên bước đi trên con đường đầy hoa" và lồng giai điệu rộn ràng của ca khúc Anniversary For Me.

Ngoài ra, mỹ nhân xứ Hàn còn chia sẻ loạt ảnh hậu trường trong buổi chụp ảnh với thương hiệu Dior và tạp chí Elle. Trong ảnh, nữ diễn viên trông đầy sức sống và xinh đẹp.

Một số khán giả để lại bình luận, động viên Han So Hee cố gắng hành xử tỉnh táo, thông minh. Trong khi một số khác tin rằng, nữ diễn viên vẫn chưa vượt qua cú sốc tâm lý và đang cố tỏ ra mình ổn sau thời gian gây tranh cãi.

Han So Hee (SN 1994) là một trong những nữ diễn viên đắt giá của làng giải trí xứ Hàn hiện nay. Cô gia nhập làng giải trí Hàn qua con đường người mẫu rồi mới lấn sân sang điện ảnh. Cô góp mặt trong nhiều tác phẩm đặc sắc của Hàn Quốc như Thế Giới Hôn Nhân, Dẫu Biết, My Name, Sinh Vật Gyeongseong 1…

Trước scandal tình cảm, Han So Hee được xem là nữ hoàng quảng cáo của làng giải trí xứ Hàn, là gương mặt được nhiều thương hiệu quốc tế yêu thích. Cô còn được ngợi ca là biểu tượng sắc đẹp mới của làng giải trí xứ kim chi.