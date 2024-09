'Tình tin đồn' Quân A.P âm thầm tới concert ủng hộ bạn trai?

Thời gian qua, Quân A.P và cô gái này liên tục bị soi hàng loạt hint đang bí mật yêu đương. 2 tháng trước, cư dân mạng xôn xao lan truyền thông tin nghi vấn ca sĩ điển trai Quân A.P đã có bạn gái. Hàng loạt hình ảnh được cho là nam ca sĩ sinh năm 1997 đi du lịch chung, mặc đồ đôi cùng với nửa kia cũng bị chia sẻ trên mạng xã hội. Sau khi vướng tin hẹn hò nam ca sĩ nổi tiếng, mọi động thái của cô gái này nhận được sự quan tâm của netizen. Mới đây, "tình tin đồn" Quân A.P tiếp tục để lộ hint yêu đương. Theo đó trên trang cá nhân, cô chia sẻ hàng loạt bức hình xuất hiện trong concert của chương trình Anh trai say hi. Kèm theo đó, cô gái này bày tỏ sự vui mừng hào hứng: "Mê quá đi mất, hát không trượt bài nào. Mang concert 2 đến ngay cho tôi". Đáng nói, Quân A.P chính là một trong 29 anh trai trình diễn tại đêm concert diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh. Cư dân mạng liền cho rằng cô xuất hiện để ủng hộ và cổ vũ cho nam ca sĩ sinh năm 1997.

"Tình tin đồn" Quân A.P khoe story check-in tại concert Anh trai say hi.

Cô còn bày tỏ sự hào hứng, mong chờ tới đêm concert thứ 2.

Netizen cho rằng cô xuất hiện tại concert để bí mật ủng hộ cho Quân A.P.

Quân A.P là 1 trong 29 anh trai biểu diễn tại concert được tổ chức ở thành phố Hồ Chí Minh.

Cả hai từng bị soi loạt bức hình check-in cùng địa điểm, mặc áo đôi... Sau khi bị cư dân mạng réo tên vì vướng nghi vấn hẹn hò, Quân A.P tới nay vẫn im lặng. Từ khi gia nhập showbiz Việt, giọng ca sinh năm 1997 kín tiếng về đời tư, ít khi chia sẻ về chuyện tình cảm với công chúng. Quân A.P đang là một trong những nam ca sĩ nhận được nhiều tình cảm của khán giả hiện nay. Bắt đầu được biết đến bằng loạt những bản cover hàng trăm ngàn view trên MXH, đến hiện tại, Quân A.P đã sở hữu nhiều bản hit cả chục triệu view, có thể kể đến như Ai Là Người Thương Em, Còn Gì Đau Hơn Chữ Đã Từng, Bông Hoa Đẹp Nhất... Gương mặt điển trai, phong cách lãng tử của Quân A.P cũng chính là điểm gây ấn tượng với đông đảo khán giả.

Quân A.P sở hữu nhiều bản hit cả chục triệu view có thể kể đến như Ai Là Người Thương Em, Còn Gì Đau Hơn Chữ Đã Từng, Bông Hoa Đẹp Nhất... Về chuyện công khai danh tính bạn gái, Quân A.P từng chia sẻ quan điểm với chúng tôi trong cuộc phỏng vấn vào tháng 2/2021: "Tình yêu là chuyện của hai người nên việc chia sẻ nó với quá nhiều người sẽ tạo ra những áp lực vô hình. Tôi đã từng chứng kiến nhiều cặp đôi vì công khai nên mới chia tay khiến cả hai người đều phải chịu nhiều tổn thương. Vì thế nếu một vài tháng hay một vài năm nữa có người yêu, tôi chắc chắn sẽ giấu đi danh tính của cô ấy trước truyền thông để tránh gây phức tạp cho cả hai bên".

Nam ca sĩ 9x từng chia sẻ quan điểm sẽ giữ kín chuyện tình cảm với công chúng. Theo Người Đưa Tin