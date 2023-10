Tình tiết mới vụ Britney Spears ngoại tình

Một trong những tiết lộ đáng chú ý nhất của Britney Spears trong cuốn hồi ký The Woman In Me là thừa nhận ngoại tình với biên đạo múa Wade Robson khi đang yêu Justin Timberlake.

Tuy nhiên, “Công chúa nhạc pop” khẳng định đó chỉ là phút yếu lòng thoáng qua và ngoại lệ duy nhất. Cô thú nhận với Justin ngay sau đó và nhận được sự tha thứ. Chưa kể, theo Britney, Justin cũng qua lại với một sao nữ nổi tiếng sau lưng cô.



Britney Spears thừa nhận hôn Wade Robson trong lúc yêu Justin Timberlake. Ảnh: TMZ.

Hai người đàn ông trong cuộc không bình luận gì về thông tin trên. Tuy nhiên, một người khác đã lên tiếng bác bỏ giọng ca Baby One More Time.