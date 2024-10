Tình thế khó xử của Jennie (BlackPink)

Truyền thông Hàn nghi vấn Jennie tránh mặt tình tin đồn cũ là G-Dragon tại buổi hòa nhạc của 2NE1. Bên cạnh đó, màn trở lại của rapper BlackPink với tư cách solo cũng khiến khán giả ngờ vực. Jennie tránh mặt G-Dragon? Hôm 7/10, Sports Chosun đăng tải bài viết với tiêu đề “Jennie, G-Dragon, có phải do tin tức hẹn hò của họ không?… Cô ấy đã mất tích trong bức ảnh nhóm nghệ sĩ YG”. Trong bài viết, hãng tin này suy đoán liệu Jennie có từ bỏ việc chụp hình chung vì mối quan hệ trước đây của cô với G-Dragon hay không. Sau buổi hòa nhạc của 2NE1, nhiều nghệ sĩ cũ của YG Entertainment đã tụ tập chụp ảnh nhóm. Jennie không có mặt trong bức ảnh khi G-Dragon xuất hiện.

Jennie (đội mũ) không có mặt trong ảnh chụp chung cùng các nghệ sĩ cựu YG, trong đó có G-Dragon. Cả hai bị đồn hẹn hò vào năm 2021. Thời điểm đó, Dispatch tung bằng chứng Jennie và G-Dragon hẹn hò bí mật, cho biết cả hai đã yêu nhau được một năm. Nguồn tin bật mí: “Rất nhiều người ở YG biết về mối quan hệ của họ”. Mẹ Jennie biết về chuyện tình của con gái với G-Dragon. Bà ấy biết ơn vì đã chăm sóc con gái bà rất tốt”. Thay vì thừa nhận hay phủ nhận mối quan hệ, YG lại trả lời: “Công ty khó xác nhận tin đồn vì đây là đời sống riêng tư của nghệ sĩ." Kể từ đó, không có nhiều tin tức về chuyện cả hai nghệ sĩ tương tác với nhau. G-Dragon đã ký hợp đồng với công ty mới, còn Jennie đang hoạt động dưới nhãn hiệu riêng do cô thành lập. Tại concert tái hợp của 2NE1, G-Dragon xuất hiện với áo khoác da và kính râm màu cam, ngồi cạnh nhà sản xuất Yang. Mặt khác, Jennie ngồi ở hàng ghế khán giả. Cô diện váy ngắn họa tiết ca-rô và áo sơ mi oversized, tay cầm chiếc mũ lưỡi trai có logo 2NE1 và lighstick. Nữ ca sĩ đi xem cùng bạn thân - nữ diễn viên Yang Hye Ji. Sau đó, G-Dragon chụp ảnh chung cùng nhà YG nhưng không thấy Jennie góp mặt. Lo ngại trước thềm trở lại Mọi ánh mắt đổ dồn về Jennie khi cô chuẩn bị phát hành đĩa đơn solo mới - Mantra, vào ngày 11/10 - bản phát hành đầu tiên của cô kể từ khi You & me ra mắt cách đây một năm. Trong bối cảnh nhiều nghệ sĩ solo nữ gặp khó khăn, nhiều người tự vấn liệu Jennie có phá vỡ được tình trạng hiện tại. Chẳng hạn như Chungha, Somi và Sunmi đã không thể lặp lại thành công trước đây của họ trên các bảng xếp hạng trong nước và quốc tế. Theo các chuyên gia, Jennie có thể đi ngược lại xu hướng này, xét đến mức độ nổi tiếng của BlackPink và mối quan hệ hợp tác mới của cô với Columbia Records - hãng thu âm lớn của Mỹ đứng sau các ngôi sao nhạc pop toàn cầu như Beyonce và Adele. Điều này được chứng minh qua Lisa, một thành viên khác của BlackPink, với đĩa đơn Rockstar ra mắt ở vị trí thứ 70 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 và vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng Billboard Global 200 vào tháng 6. Nhà phê bình âm nhạc Lim Hee Yun nhấn mạnh sự sụt giảm gần đây của các nghệ sĩ solo Kpop chủ yếu ảnh hưởng đến những người không thuộc nhóm nhạc nổi tiếng hoặc đã qua thời kỳ đỉnh cao. “Đối với các nghệ sĩ solo, trừ khi họ từng là thành viên của nhóm nhạc thành công và có thể tận dụng sức mạnh thương hiệu đó, thì thành công của họ thường có giới hạn. Các công ty lớn đã tạo ra hệ thống xây dựng người hâm mộ mạnh mẽ cho các nhóm nhạc, khiến các nghệ sĩ solo khó có thể phát triển bên ngoài mạng lưới này”, Lim cho biết. Jennie cũng có thể hưởng lợi từ mối quan hệ hợp tác với Columbia Records cũng như sự nổi tiếng tăng vọt nhờ sự xuất hiện trong loạt phim The idol của HBO. So với đa số mặt bằng chung của idol Kpop ở thị trường Mỹ, Jennie nhận được sự quan tâm nhất định. Năm ngoái, ngoài việc đóng phim Hollywood, cô đã hợp tác với các nghệ sĩ nhạc pop nổi tiếng như The Weeknd và Lily-Rose Depp. Màn bắt tay này giúp cô có được vị trí khả quan trên bảng xếp hạng Billboard. Bài hát nhạc phim The idol ra mắt ở vị trí số 14 trên bảng xếp hạng Billboard Hot R&B Songs, đạt vị trí số 51 trên Billboard Hot 100. Ngoài ra, với tư cách là đại sứ của Chanel, khả năng tiếp cận công chúng của Jennie cũng rộng mở hơn. Theo Tiền Phong