Tỉnh tăng trưởng kinh tế cao nhất nước thưởng Tết bao nhiêu?

Theo lãnh đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Giang, năm nay, doanh nghiệp có mức thưởng Tết cao nhất trên địa bản tỉnh là 185 triệu đồng/người. Theo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Giang, về tình hình tiền lương năm nay, theo số liệu báo cáo của 346 doanh nghiệp đang sử dụng 269.750 lao động (tương ứng khoảng 83% lao động làm việc trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh), tiền lương bình quân chung năm 2024 là 8.495.000 đồng/người/tháng, tăng 7,6% so với năm 2023; mức tiền lương cao nhất là 170 triệu đồng/người/tháng thuộc khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Về kế hoạch thưởng Tết năm 2025 của các doanh nghiệp, trong số 346 doanh nghiệp báo cáo, có 199 doanh nghiệp, sử dụng hơn 148.400 lao động đã có kế hoạch thưởng Tết Dương lịch năm 2025 với mức thưởng bình quân chung là 356.000 đồng/người, tăng 22,7% so với Tết năm ngoái. Mức thưởng cao nhất là hơn 52 triệu đồng/người thuộc về khối doanh nghiệp dân doanh; mức thưởng thấp nhất là 100.000 đồng/người. Có 320 doanh nghiệp có kế hoạch thưởng Tết Nguyên đán cho hơn 246.500 lao động với mức thưởng bình quân chung là hơn 7 triệu đồng/người, tăng 5,5% so với mức thưởng năm 2024. Mức thưởng cao nhất là 185 triệu đồng/người thuộc về doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; mức thưởng thấp nhất là 150.000 đồng/người. Nguyễn Thắng