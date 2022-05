"Tính sổ" tài xế, đập phá xe tải vì tranh giành đường

Ngày 27/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thuận An (Bình Dương) cho biết đang củng cố hồ sơ để xử lý vụ đập phá xe tải trên đường gây xôn xao dư luận.

Theo Công an TP Thuận An, trưa 24/5, Nguyễn Minh Trọng (26 tuổi, ngụ huyện Phú Giáo) điều khiển xe tải lưu thông trên đường, hướng từ TP Dĩ An đi thị xã Tân Uyên.