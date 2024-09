Tình nghĩa của Việt kiều Lào dành cho đồng bão bị bão lũ

Ngày ngày dõi theo tin tức nơi quê nhà; dành số tiền chắt chiu, dành dụm ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão lũ với mong muốn san sẻ phần nào những mất mát do thiên tai gây ra... Đó là tấm lòng của nhiều kiều bào lớn tuổi ở Lào đối với đồng bào mình nơi quê nhà. Ngày 20/9, trong cơn mưa tầm tã, bà Trần Thị Mão, 85 tuổi, ở Viêng Chăn (Lào) đội nón, đạp xe đạp đến trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Lào. Bà Trần Thị Mão đã đem số tiền tiết kiệm 1.000 USD của mình ủng hộ đồng bào bị bão lũ. Tại đây, bà đã trao cho lãnh đạo Đại sứ quán 1.000 USD (24,5 triệu đồng) với mong muốn được gửi về Việt Nam ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Bắc bị thiệt hại do cơn bão số 3 (Yagi). Bà Mão kể, đây là toàn bộ số tiền bà chắt chiu, dành dụm được. Trước đó từ thông tin trên đài phát thanh bà biết đến hoàn cảnh của đồng bào. Mỗi ngày bà đều dõi theo tin tức trên báo đài. Bà xót xa trước những mất mát của đồng bào mình, cảm động khi được biết đến tấm lòng của nhân dân miền Nam, miền Trung đối với nhân dân miền Bắc; sự giúp đỡ, sẻ chia của bạn bè quốc tế với nhân dân Việt Nam và mong muốn góp phần sẻ chia mất mát với đồng bào. Hình ảnh bà Mão sau khi rời trụ sở Đại sứ quán. Cũng như bà Mão, ông Nguyễn Đức Quảng - Nguyên Ủy viên Ban chấp hành Hội người Việt Nam tại Thủ đô Viêng Chăn khoá VIII. Dù 80 tuổi, ông đã tự mình đi xe máy đến trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Lào để ủng hộ số tiền 2.000 USD (khoảng 49 triệu đồng tiền Việt Nam) cho đồng bào. Ông Nguyễn Đức Quảng đi xe máy đến trụ sở Đại sứ quán để ủng hộ đồng bào bão lụt 2.000 USD. Bà Nguyễn Thị Thuận, Tham tán, Thường trực Ban công tác Cộng đồng Đại sứ quán Việt Nam tại Lào kể: các cô bác Việt kiều lớn tuổi khi biết tin đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai đã chủ động tìm đến Đại sứ quán Việt Nam tại Lào để ủng hộ chứ không biết Đại sứ quán có tổ chức phát động quyên góp. Mưa gió rồi sẽ tạnh, mọi khó khăn thử thách của thiên tai địch họa rồi sẽ qua đi, nhưng tinh thần tương thân tương ái, chia ngọt sẻ bùi trong mỗi trái tim của những người con đất Việt đang sinh sống tại Lào vẫn luôn toả sáng. Ngày 21/9, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào và cộng đồng người Việt Nam tại Lào đã ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do Cơn bão số 3 gây ra số tiền hơn 1,7 tỷ đồng.