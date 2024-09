Tính năng AI mới nhất trên iPhone sẽ được hỗ trợ tiếng Việt vào năm 2025

Tiếng Việt sẽ nằm trong danh sách hỗ trợ AI của Apple vào năm 2025. Điều này sẽ tạo thêm lý do để người dùng trong nước nâng cấp lên iPhone 16. (Ảnh chụp màn hình) Apple mới đây đã công bố thêm loạt ngôn ngữ sẽ được hỗ trợ công cụ trí tuệ tạo sinh của công ty, trong đó có tiếng Việt. Cụ thể, Apple cho biết Apple Intelligence sẽ ra mắt dưới dạng bản cập nhật phần mềm miễn phí. Phiên bản beta của bộ tính năng Apple Intelligence đầu tiên sẽ khả dụng vào tháng tới trên iOS 18.1, iPadOS 18.1 và macOS Sequoia 15.1, với nhiều tính năng khác sẽ lần lượt ra mắt trong những tháng tiếp theo. Apple Intelligence sẽ khả dụng trên iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max và iPad và Mac với M1 trở lên, với Siri và ngôn ngữ thiết bị được thiết lập là tiếng Anh (Mỹ). Vào cuối năm 2024, Apple Intelligence sẽ hỗ trợ thêm tiếng Anh bản địa hóa tại Úc, Canada, New Zealand, Nam Phi và Vương quốc Anh. Trong năm tiếp theo (2025), Apple Intelligence sẽ mở rộng sang nhiều nền tảng và ngôn ngữ hơn như tiếng Trung, tiếng Anh (Ấn Độ), tiếng Anh (Singapore), tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Ý, tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Tây Ban Nha, đặc biệt có tiếng Việt và các ngôn ngữ khác. Như vậy, người dùng Việt Nam sẽ chính thức được sử dụng tính năng mới nhất của Apple vào năm 2025. Thông báo mới nhất của Apple. (Ảnh chụp màn hình) Apple Intelligence tiếng Việt cho thấy nhiều khả năng trợ lý ảo Siri cũng sẽ hỗ trợ tiếng Việt. Ngoài ra lệnh trực tiếp trên điện thoại, tablet, laptop của hãng, Siri cũng cho phép người Việt điều khiển thiết bị nhà thông minh với nền tảng Homekit bằng ngôn ngữ mẹ đẻ. Trước đó, việc không có lộ trình cập nhật Apple Intelligence tại Việt Nam khiến nhiều người dùng trong nước thất vọng, vì bộ công cụ là một trong những lý do chính để nâng cấp lên iPhone 16. Công bố mới từ Apple rất có thể khiến dòng sản phẩm mới thu hút hơn. Đây cũng là bước tiến lớn của hãng khi trước đó Siri còn chưa hỗ trợ tiếng Việt. Vào tháng 3/2024, Apple đã công bố kế hoạch tuyển dụng vị trí kỹ sư ngôn ngữ tiếng Việt cho trợ lý ảo Siri. Động thái này cho thấy, hãng đang muốn đa dạng hóa khả năng hỗ trợ của Siri và tiếng Việt có thể sẽ là ngôn ngữ tiếp theo xuất hiện trên trợ lý ảo này./.