Tính năng AI của Apple gặp rắc rối

Hãng tin BBC (Vương quốc Anh) mới đây cho biết đã khiếu nại tập đoàn công nghệ Apple về tin tức giả mạo do tính năng trí tuệ nhân tạo (AI) mới của điện thoại thông minh iPhone hiển thị các tiêu đề gây hiểu lầm được cho là tin của BBC. Theo BBC, một thông báo từ tính năng mới do AI hỗ trợ của Apple cho biết Luigi Mangione, người đàn ông bị bắt sau vụ sát hại giám đốc điều hành công ty bảo hiểm chăm sóc sức khỏe Brian Thompson ở New York, đã tự bắn mình. Tin tức được lan truyền vào đầu tuần này trên iPhone. Thông báo này là một phần của Apple Intelligence, tính năng mới sử dụng AI để tóm tắt tin tức cho người dùng. BBC đã liên hệ với Apple để nêu vấn đề và yêu cầu doanh nghiệp này khắc phục.



Tính năng Apple Intelligence có mục đích tóm tắt và nhóm các thông báo lại với nhau, giúp giảm số lần gián đoạn từ các thông báo đang diễn ra để người dùng có thể tập trung vào các bản cập nhật quan trọng. Nhưng tính năng mới này không phải là không có vấn đề và người dùng đã báo cáo nhiều trường hợp các thông báo không chính xác.



Các chuyên gia lo ngại về sự gia tăng của AI trong việc tóm tắt tin tức. Giáo sư Petros Iosifidis về chính sách truyền thông tại Đại học City ở London (Anh) cảnh báo nguy hiểm thực sự về việc phát tán thông tin sai lệch.



Hiện tại, Apple vẫn chưa bình luận về vấn đề cụ thể hoặc lý do tại sao thông báo tóm tắt bị sai.