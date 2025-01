Con sư tử cái đối mặt với linh dương đầu bò cỡ lớn trong chuyến đi săn. Tuy nhiên, một tình huống ít ai ngờ đã diễn ra ngay sau đó. Tình huống thiên nhiên thú vị được một du khách ghi lại tại Khu bảo tồn hoang dã Lapalala, Nam Phi. Đoạn video cho thấy một con sư tử cái áp sát linh dương đầu bò và sẵn sàng cho một màn vật lộn để tiêu diệt con mồi. Vào thời điểm này, linh dương đầu bò, thay vì hốt hoảng bỏ chạy khi thấy sư tử lao đến, con vật đã quay đầu lại, bình tĩnh đối mặt với kẻ đi săn. Những du khách chứng kiến sự việc tưởng rằng sẽ có một cuộc chiến sống còn giữa sư tử và linh dương đầu bò. Tuy nhiên, một tình huống bất ngờ xảy ra ngay sau đó. Cụ thể, linh dương đầu bò đã bất ngờ loạng choạng, hai chân trước khụy xuống. Sư tử dường như cũng rất ngạc nhiên trước những gì xảy ra, khi linh dương đầu bò không chống trả quyết liệt như nó nghĩ. Cuối cùng, sư tử đã có thể dễ dàng hạ gục linh dương để ăn thịt mà không mất quá nhiều sức. Your browser does not support the video tag. Tình huống khó ngờ trong chuyến đi săn của sư tử (Video: Kruger). Các nhân chứng cho biết con linh dương đầu bò này đã bị thương trong lúc trốn chạy khỏi sư tử và bị cả đàn bỏ lại phía sau. Trong tình cảnh không thể tiếp tục chạy trốn, dường như linh dương đã quyết định sử dụng sức lực còn lại để đối đầu sư tử, nhưng vết thương nghiêm trọng đã khiến con vật gục ngã trước khi nó kịp dùng sừng để tấn công kẻ đi săn. Cá thể linh dương trong đoạn clip là linh dương đầu bò xanh, loài linh dương đầu bò có kích thước to lớn nhất và là một trong những loài linh dương lớn, mạnh mẽ nhất trên thảo nguyên châu Phi. Khi trưởng thành, cá thể đực có thể nặng khoảng 250 kg, còn con cái nặng khoảng 180 kg. Linh dương đầu bò xanh có thể sống được khoảng 20 năm nếu không bị kẻ thù ăn thịt. Linh dương đầu bò là con mồi yêu thích của các loài thú ăn thịt cỡ lớn như sư tử, báo hoa mai hay linh cẩu... Tuy nhiên, sức mạnh của linh dương đầu bò khiến những kẻ đi săn phải gặp rất nhiều khó khăn để có thể hạ gục chúng. Cặp sừng là thứ vũ khí đắc lực giúp linh dương đầu bò chống lại những kẻ đi săn. Cặp sừng của chúng có thể dài lên tới 33 cm, cứng và nhọn, với kiểu dáng có thể dễ dàng đâm thẳng về phía đối thủ. Nhờ cặp sừng này, linh dương đầu bò có thể chọn cách tự vệ, thay vì chỉ bỏ chạy như các loài động vật ăn cỏ khác. Trong nhiều trường hợp săn mồi, sư tử hay báo hoa mai bị linh dương đầu bò chống trả mạnh mẽ, khiến những kẻ săn mồi bị thương hoặc phải từ bỏ nỗ lực đi săn.