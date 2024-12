Tình huống éo le của nữ MC rời Mỹ sau khi ông Trump đắc cử

Biệt thự ở Anh của Ellen DeGeneres bị lũ lụt nhấn chìm chỉ vài tuần sau khi nữ MC và vợ chuyển đến sinh sống. Cặp đôi nổi tiếng được cho là nằm trong làn sóng từ bỏ nước Mỹ do ông Donald Trump đắc cử tổng thống. Ellen DeGeneres và vợ, nữ diễn viên Portia De Rossi, vừa bắt đầu cuộc sống mới tại trang trại trị giá hàng triệu USD ở Cotswolds (Anh) sau khi rời khỏi nước Mỹ để phản đối chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2024. Tuy nhiên, chưa tận hưởng cuộc sống điền viên được bao lâu, cặp đôi đồng tính nổi tiếng của Hollywood phải đối mặt với tình huống éo le. Ngày 30/11, Daily Mail đưa tin trận lũ lụt dữ dội sau cơn bão Bert đã nhấn chìm biệt thự và toàn bộ khu đất rộng hơn 43 ha mà họ mới tậu. Nguyên nhân là một nhánh sông Thames chảy qua khu nhà bị vỡ bờ.

Cotswolds bị ngập trong nước do trận lũ lụt sau bão Bert vào cuối tháng 11. Ảnh: ZUMAPRESS.com/Shutterstock. Sự việc xảy ra sau khi Cotswolds hứng chịu mưa như trút nước và gió mạnh tới 129 km/h trong nhiều ngày. Các con đường xung quanh khu vực đều không thể đi lại được do bị ngập sâu 1,5 m, khiến người dân địa phương bị mắc kẹt trong nhà. “Nước lũ dâng lên từng giờ. Đây là trận lũ tồi tệ nhất mà tôi từng chứng kiến trong nhiều năm”, một người dân sống gần nhà Ellen cho biết. Đại diện của nữ diễn viên hài chưa bình luận gì về thông tin trên. Trang cá nhân của Ellen và vợ đều không cập nhật tình hình. Những hình ảnh ngập nước khác xa so với cuộc sống mà cặp đôi bỏ lại ở California đầy nắng. Theo truyền thông Mỹ, Ellen và vợ quyết định từ bỏ nước Mỹ sau khi ông Trump đắc cử tổng thống. Nguồn tin chia sẻ với TMZ ngôi sao The Ellen DeGeneres Show và Portia thất vọng với kết quả bầu cử nên đã chuyển về sống tại ngôi nhà mới mua ở Anh. Cả hai đều công khai ủng hộ bà Kamala Harris cho đến tận ngày bầu cử (5/11).

Ellen và vợ được cho là chuyển khỏi nước Mỹ sau khi ông Trump đắc cử tổng thống. Ảnh: Getty Images. Ellen chưa từng xác nhận chuyện chuyển nhà, cũng như nói về lý do muốn rời Mỹ. Ngoài nghi vấn về ông Trump, Ellen được cho là không mặn mà gì với Hollywood. Bê bối tạo ra môi trường làm việc độc hại sau chương trình The Ellen DeGeneres Show vào năm 2020 khiến danh tiếng nữ MC tụt dốc không phanh. Bà được cho là bị giới giải trí xa lánh. Vào tháng 9, bà nói đùa về việc bị đuổi khỏi ngành giải trí trong chương trình đặc biệt trên Netflix. Chương trình sau đó bị nhiều nhà phê bình chê trách và không đạt thành tích tốt. Ellen và vợ dường như muốn sống yên bình và kín tiếng hơn. Các nguồn tin tiết lộ hai ngôi sao “phải lòng” khu điền trang đẹp như tranh vẽ ở vùng nông thôn nước Anh. Bất động sản có cả bãi đáp trực thăng và hồ bơi. Họ khao khát sở hữu khu đất đến mức sẵn sàng trả thêm 2,5 triệu bảng Anh (3,18 triệu USD) so với giá yêu cầu.