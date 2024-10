Tình hình kinh doanh quý 3/2024: PNJ giảm lợi nhuận sau thuế, LPBank tăng trưởng 3 con số

Đến hẹn lại lên, kỳ báo cáo quý 3/2024 cũng hé lộ nhiều thông tin về các công ty đại chúng cho mô hình kinh doanh 9 tháng của năm. Theo đó, Công ty cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (mã chứng khoán: PNJ) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 3/2024 với doanh thu 7.225 tỷ đồng, tăng 3,3% so với năm trước. Trừ chi phí, PNJ mang về 318 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế tăng 1,6% so với năm ngoái. Tuy nhiên, do số thuế công ty phải nộp tăng gần 70% khiến lợi nhuận sau thuế giảm 15% còn 215 tỷ đồng. PNJ lợi nhuận sau thuế giảm nhẹ trong bối cảnh giá vàng tăng cao. Ảnh minh họa: Internet. Riêng doanh thu hoạt động tài chính đạt gần 25 tỷ đồng, giảm 2 tỷ đồng so với năm trước. Chi phí tài chính giảm 66,6% còn gần 13 tỷ đồng. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp đồng loạt tăng.



Kết quả kinh doanh cho quý 3 của Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank, HoSE: TCB) ghi nhận thu nhập lãi thuần 8.929 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, lãi thuần từ các hoạt động dịch vụ, kinh doanh ngoại hối, mua bán chứng khoán đầu tư và góp vốn mua cổ phần trong quý này đều giảm hai chữ số so với cùng kỳ năm 2023.



Trong quý vừa qua, ngân hàng đã tiết kiệm chi phí hoạt động, nhưng chi phí dự phòng rủi ro tín dụng lại tăng 17% so với cùng kỳ. Sau khi trừ các chi phí này, tổng lợi nhuận trước thuế quý 3/2024 của Techcombank đạt 7.214 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ năm ngoái.



Lũy kế 9 tháng, tổng lợi nhuận trước thuế 9 tháng vẫn đạt 22.842 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ năm trước. Tại thời điểm 30/9/2024, tổng tài sản của Techcombank đạt 927.100 tỷ đồng, tăng 9% so với đầu năm. Tín dụng tăng trưởng 17%, đạt 622.100 tỷ đồng. Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank, HoSE: LPB) cũng vừa công bố báo cáo tài chính quý 3 với lợi nhuận trước thuế đạt 2.899 tỷ đồng, tăng 133,7% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 9 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế đạt 8.818 tỷ đồng, tăng 139% so với cùng kỳ. LPBank tăng trưởng 3 con số trong bối cảnh khó khăn chung của ngành Tài chính Ngân hàng. Ảnh minh họa: Internet. Trong quý 3, hầu hết các mảng kinh doanh chính của LPBank đều tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ 2023. Đáng chú ý, thu thuần từ hoạt động dịch vụ tăng gấp 5 lần so với cùng kỳ, đạt 1.016 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng, các hoạt động thu dịch vụ mang về cho LPBank 2.701 tỷ đồng, tăng gấp 3 lần so cùng kỳ năm 2024.



Tính đến 30/9, tổng tài sản của LPBank đạt gần 446.000 tỷ đồng, tăng 16,4% so với cuối năm 2023. Trong đó, cho vay khách hàng tăng 16,1%, đạt 319.770 tỷ đồng. Tiền gửi khách hàng tại LPBank cũng tăng 14,3%, đạt gần 271.303 tỷ đồng. Trong 9 tháng đầu năm, số dư nợ xấu của LPBank tăng 70% từ 3.689 tỷ đồng lên 6.272 tỷ đồng, kéo tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ tăng lên 1,96%.



Với Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB, HoSE: VIB), kết quả kinh doanh cho 9 tháng đầu năm 2024 với lợi nhuận trước thuế đạt 6.600 tỷ đồng, giảm 21% so với cùng kỳ. Ước tính riêng trong quý 3/2024, lợi nhuận của VIB đạt khoảng 1.995 tỷ đồng, giảm 26% so với cùng kỳ.



Tính đến cuối tháng 9, tổng tài sản VIB đạt hơn 445.000 tỷ đồng, tăng 9% so với đầu năm, trong đó dư nợ tín dụng đạt hơn 298.000 tỷ đồng, tăng gần 12% so với đầu năm, cao hơn so với mức trung bình ngành là 9%.