Tình cảm sâu nặng của kiều bào đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Phát biểu tại chương trình Xuân Quê hương 2019, Tổng Bí thư từng nói: "Đối với đất nước và dân tộc Việt Nam, bà con kiều bào dù ở bất cứ nơi đâu, luôn luôn là một phần máu thịt không thể tách rời của Tổ quốc".



Những lời nói chân thành, cử chỉ và ánh mắt trìu mến hay cái bắt tay thật ấm áp trong các cuộc gặp gỡ thân mật đã để lại ấn tượng không thể quên với hàng triệu con Lạc cháu Hồng xa Tổ quốc. Vì vậy, khi nghe tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, cộng đồng người Việt Nam ở khắp nơi trên thế giới đều chung cảm dòng cảm xúc nghẹn ngào, tiếc thương vô hạn với người lãnh đạo được nhân dân gửi trọn niềm tin yêu.

Dành tin yêu cho thế hệ trẻ tài năng



Với Ninh Đức Hoàng Long, kiều bào Hungary, khi nghe tin Tổng Bí thư từ trần, anh bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn. Long tin rằng, chắc chắn đây không chỉ là nỗi buồn của riêng anh mà còn là mất mát to lớn của toàn dân tộc.



Chia sẻ những kỷ niệm may mắn được gặp Tổng Bí thư, Ninh Đức Hoàng Long kể, là nghệ sĩ Opera của Nhà hát Opera quốc gia Hungary, trong cuộc gặp gỡ ngoại giao cấp nhà nước Việt Nam - Hungary vào tháng 10/2018, anh vinh dự được biểu diễn để đón tiếp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng Đoàn đại biểu cấp cao hai nước tại Nhà Quốc hội Hungary.



Sau buổi biểu diễn, có cơ hội gặp trực tiếp Tổng Bí thư, trong lòng chàng trai 33 tuổi dâng lên cảm xúc khó tả khi nhìn thấy nụ cười ấm áp và ánh mắt trìu mến, quan tâm của Tổng Bí thư. "Bác nói rằng, bác rất vui và tự hào, dặn dò tôi tiếp tục cố gắng trau dồi để xây dựng hình ảnh tốt đẹp của con người Việt Nam ta nơi xứ người và tiếp tục làm cầu nối văn hóa giữa hai đất nước. Những lời nói ấy không chỉ là sự khích lệ mà còn là một lời nhắn gửi đầy tình cảm và trách nhiệm", Long nghẹn ngào kể lại.



Bốn tháng sau, trong chuyến trở về tham dự chương trình Xuân Quê hương năm 2019 cùng Đoàn đại biểu kiều bào Việt Nam tiêu biểu, Hoàng Long một lần nữa vinh dự được gặp Tổng Bí thư trong buổi Lễ dâng hương tại đền Ngọc Sơn. Kể lại khoảnh khắc này, Hoàng Long vẫn nhớ như in cảm giác xúc động khi giữa hàng trăm kiều bào, Tổng Bí thư vẫn nhận ra và bắt tay Long. Được gặp bác hai lần, lần nào cũng để lại trong Ninh Đức Hoàng Long những ấn tượng sâu sắc và lòng biết ơn vô hạn.



"Hình ảnh giản dị, mộc mạc và tình cảm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng tôi. Tôi cảm nhận được tình cảm và sự quan tâm chân thành của bác dành cho cộng đồng người Việt xa Tổ quốc cũng như tầng lớp văn nghệ sĩ nước nhà. Chính sự quan tâm và động viên này đã giúp tôi và nhiều người khác trong cộng đồng kiều bào thêm gắn bó với cội nguồn và tự hào về đất nước. Những lời dạy và tấm gương của Tổng Bí thư sẽ mãi mãi là nguồn động lực để tôi và thế hệ trẻ, nhất là thế hệ trẻ người Việt Nam ở nước ngoài, tiếp tục phấn đấu có nhiều đóng góp và xây dựng thiết thực cho đất nước", anh Ninh Đức Hoàng Long xúc động chia sẻ.