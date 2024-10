Tình báo Mỹ làm lộ kế hoạch tấn công Iran của Israel

Mỹ đã mở một cuộc điều tra về vụ hai tài liệu tình báo bị rò rỉ, trong đó được cho là nêu cụ thể việc Israel chuẩn bị cho một cuộc tấn công tiềm tàng vào Iran trong những ngày tới. Máy bay chiến đấu của Israel. Ảnh: IDF Theo Telegraph và RT, tài liệu tình báo bị rò rỉ của Mỹ bao gồm các diễn giải về hình ảnh vệ tinh dường như đã được cơ quan tình báo địa không gian quốc gia (NGA) biên soạn và những thông tin phân tích được các vệ tinh do thám của Mỹ và Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ thu thập. Hai tài liệu được đánh dấu "tuyệt mật" đề ngày 15 và 16/10, bắt đầu lan truyền trên ứng dụng Telegram vào tối 18/10. Một tài liệu cho hay, Israel tiếp tục chuẩn bị đạn dược và các hoạt động bí mật của máy bay không người lái. Trong khi đó, tài liệu còn lại nêu chi tiết cuộc diễn tập liên quan tới tên lửa đạn đạo và tên lửa không đối đất của không quân Israel. Hai tài liệu tình báo mật của Mỹ đều cho biết, những hoạt động trên của Israel là nhằm chuẩn bị cho một cuộc tấn công đáp trả Iran. Tài khoản Telegram bị cáo buộc làm rò rỉ các tài liệu trên cho biết, những thông tin này ban đầu xuất hiện trong một nhóm riêng tư có 7.000 thành viên. "Chúng tôi nhắc lại rằng chúng tôi không có mối liên hệ nào với nguồn tin gốc. Nhân vật tố giác có thể là người của Bộ Quốc phòng Mỹ". Trong một tuyên bố riêng rẽ khác, nhóm Telegram cho hay, họ nhận được tài liệu qua một nguồn ẩn danh. Nhóm Telegram gồm 7.000 thành viên trên được các nhà báo độc lập điều hành và không liên kết với Iran. Tuy nhiên, họ gọi chính phủ Israel là "chế độ theo chủ nghĩa phục quốc Do thái" và dùng thời gian ở Tehran làm mốc chuẩn. Tờ New York Times đưa tin, các tài khoản ủng hộ Iran đã thảo luận về các tài liệu này trên Telegram kể từ ngày 18/10. Israel đang có kế hoạch tấn công trả đũa Iran vì Tehran đã phóng hơn 200 tên lửa đạn đạo vào các mục tiêu Israel hôm 1/10. Các quan chức Mỹ nói với CNN rằng, vụ rò rỉ tài liệu trên rất đáng lo ngại đồng thời xác nhận đó là thông tin xác thực. Mỹ đang điều tra xem ai đã tiếp cận được các tài liệu mật trên.