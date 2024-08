Tin tức Kpop mới nhất: Lisa gây tranh cãi, Lee Dong Wook lười hẹn hò

Lee Dong Wook là nam diễn viên ngoài 40 nổi tiếng của màn ảnh Hàn Quốc. Anh gia nhập làng giải trí từ năm 1999 sau khi chiến thắng cuộc thi người mẫu V-Ness. Các phim nổi bật của tài tử gồm: Em họ bất đắc dĩ (My Girl), Ông hoàng khách sạn, Bong bóng tình yêu, Yêu tinh, Sự sống, Bạn trai tôi là hồ ly...

BIGHIT MUSIC vừa thông báo thành viên BTS - Jungkook sẽ phát hành bộ phim tài liệu đầu tiên của mình. Với tựa đề Jungkook: I am Still, bộ phim ghi lại chặng đường hoạt động của anh với tư cách một nghệ sĩ solo. Quá trình này bắt đầu với đĩa đơn Seven đứng đầu Billboard Hot 100 có sự góp mặt của Latto và kết thúc bằng album Golden năm 2023, đạt vị trí số 2 trên Billboard 200.



Jungkook (BTS) ra mắt phim tài liệu đầu tiên.

Ngoài ra, bộ phim sẽ gồm các cuộc phỏng vấn độc quyền, cảnh quay hậu trường, cùng với các buổi biểu diễn concert đầy phấn khích của Jungkook. "Khi bạn quay phim cùng các thành viên khác, các máy quay không tập trung hoàn toàn vào bạn. Thật lòng mà nói tôi cảm thấy áp lực khi một mình nói trước máy quay", Jungkook chia sẻ trong chương trình về quá trình quay phim. Bộ phim sẽ ra rạp vào ngày 18/9.

Theo VTC News