Tin thể thao 2/6: Tứ kết World Cup U20; Top 10 CLB giá trị nhất, HLV Mourinho có thể bị cấm 5 trận

Sau lượt trận cuối rạng sáng nay, các cặp đấu tứ kết World Cup U20 lần lượt là: Israel vs Brazil, Colombia vs Italia, Hàn Quốc vs Nigeria, Mỹ vs Uruguay.

Xác định 8 đội vào tứ kết World Cup U20 Rạng sáng nay (2/6) đã diễn ra 2 lượt trận còn lại của vòng 1/8 World Cup U20. Uruguay đã phải trải qua trận đấu rất vất vả mới đánh bại Gambia 1-0 để giành vé vào tứ kết VCK U20 thế giới. Bàn thắng duy nhất từ cú sút xa của Anderson Duarte trong hiệp 2. Đối thủ của Uruguay tại tứ kết là U20 Mỹ. Ở trận đấu còn lại, Hàn Quốc đánh bại Ecuador 3-2 vào tứ kết gặp Nigeria. Hàn Quốc cũng là đội châu Á duy nhất còn sót lại tại giải. Như vậy, các cặp đấu tứ kết World Cup U20 lần lượt là: Israel vs Brazil, Colombia vs Italia, Hàn Quốc vs Nigeria, Mỹ vs Uruguay. Play-off Đức: Đánh bại Hamburg 3-0, Stuttgart giành lợi thế Giấc mơ trở lại Bundesliga của đội bóng giàu truyền thống Hamburg đã vỡ vụn đêm qua sau trận thua Stuttgart 3-0, ở lượt đi trận Play-off Bundesliga. Với thực lực vượt trội cùng lợi thế sân nhà, Stuttgart nhanh chóng cụ thể hóa sức mạnh với bàn thắng cảu Mavropanos ngay phút thứ 1. Hai bàn thắng còn lại do công của Vagnoman và Guirassy. Hamburg còn tổn thất không nhỏ khi Suhonen nhận thẻ đỏ phút 69. Tỉ số 3-0 là cách biệt lớn nhất của một trận Play-off tại Đức tính từ năm 2009 đến nay. Hamburg kết thúc mùa giải Bundesliga 2 ở vị trí thứ 3 trong khi Stuttgart đứng thứ 16 tại Bundesliga. Trận lượt về sẽ diễn ra ngày 6/6/2023. Harry Kane muốn ở lại Anh, Man United mừng thầm Theo tờ Bild của Đức, Bayern đã rút khỏi thương vụ chiêu mộ tiền đạo Harry Kane của Tottenham. Lý do là cầu thủ này chỉ muốn ở lại Premier League. Đây sẽ là tín hiệu đáng mừng với Man United, đội đang rất muốn có Kane. Theo the Athletic, để đề phòng việc thất bại trong thương vụ Harry Kane, Man United đã lên sẵn kế hoạch chiêu mộ bộ đôi Rasmus Hojlund của Atalanta và Randal Kolo Muani của Eintracht Frankfurt. HLV Mourinho có thể bị cấm 5 trận Theo The Sun, HLV Mourinho đối mặt nguy cơ bị cấm thi đấu, có thể lên tới năm trận ở đấu trường UEFA vì xúc phạm trọng tài sau trận chung kết Europa League. Theo tờ báo này, Mourinho đã dùng những từ tục tĩu để chửi rủa trọng tài người Anh Anthony Taylor ở bãi đỗ xe sau trận đấu. Nhưng lời nói nghiêm trọng hơn của HLV Roma là việc ám chỉ các trọng tài đã thông đồng với nhau bắt ép CLB Italy. Khi trưởng ban trọng tài UEFA Roberto Rosetti đến gần khuyên Mourinho bình tĩnh, HLV người Bồ Đào Nha nói: "Chính ông đã thỏa hiệp với họ". Trọng tài Taylor rút ra 14 thẻ vàng trong trận Roma gặp Sevilla tối 31/5, nhiều nhất lịch sử chung kết Europa League. Phần lớn thẻ được rút ra để phạt thành viên của Roma, trong đó có Mourinho. Vị trọng tài này cũng bị nhiều người chửi rủa và ném ghế, chai lọ vào người khi cùng con gái ra sân bay ở Budapest, Hungary một ngày sau trận đấu. Real là CLB có giá trị cao nhất Nghiên cứu do Forbes mới công bố chỉ ra Real Madrid đang là CLB bóng đá có giá trị cao nhất thế giới. Tổng giá trị của đội bóng Hoàng gia hiện ở mức 6,07 tỷ USD. So với cùng thời điểm năm ngoái, giá trị của "Los Blancos" tăng 19%. Giá trị của MU tăng 30% so với năm ngoái, ở mức 6 tỷ USD. Theo Forbes, "Quỷ đỏ" cùng với Real Madrid là hai đội bóng đầu tiên cán mốc 6 tỷ USD trong lịch sử. CLB chủ sân Old Trafford vẫn là đội bóng có thương hiệu hàng đầu thế giới bất chấp phong độ có ra sao trên sân cỏ. Họ cũng là đội bóng giá trị nhất Premier League. Năm 2021, Barcelona dẫn đầu danh sách. Hiện tại, họ rơi xuống vị trí thứ 3 với giá trị đạt ngưỡng 5,51 tỷ USD. Liverpool được định giá 5,29 tỷ USD. Man City đứng thứ 5 trong danh sách các CLB bóng đá giá trị nhất thế giới, được định giá 4,99 tỷ USD. Bayern Munich xếp thứ 6 với mức 4,86 tỷ USD. Danh sách còn lại trong Top 10 còn cò PSG, Chelsea, Arsenal, Tottenham. Roland Garros: Jannik Sinner bị loại, bưc tức đập vợt Tay vợt Jannik Sinner bị loại ở vòng 2 Roland Garros sau trận thua ngược Daniel Altmaier 7-6(0), 6-7(7), 6-1, 6-7(4), 5-7, đây cũng là trận đấu dài nhất từ đầu Roland Garros 2023. Xếp trên đối thủ Altmaier 70 bậc ở bảng điểm ATP, nhưng Sinner không thể tạo ra thế trận áp đảo. Mỗi người thắng một loạt tie-break trong hai set đầu, trước khi Sinner bứt lên ở set ba với thắng lợi 6-1. Nhưng Altmaier không mất tinh thần, dẫn 3-0 trong set bốn. Sinner thắng hai game đỡ bóng để đứng trước cơ hội kết thúc trận, nhưng bỏ lỡ. Altmaier lại dẫn trước trong set năm, trước khi Sinner thắng game đỡ bóng quyết định để cân bằng tỷ số 5-5. Nhưng Altmaier thắng hai game kế tiếp, tận dụng match-point thứ năm để thắng chung cuộc. Bực tức vì thua trận, Sinner đã đập vợt ngay trên sân và bị khán giả la ó về thái độ này. Altmaier không ngừng khóc sau trận thắng nghẹt thở. Tay vợt Đức, người từng vào vòng bốn Roland Garros 2020, nức nở hơn khi nhận được những tràng pháo tay không ngớt từ các khán giả trên sân Suzanne Lenglen. Altmaier sẽ gặp hạt giống số 28 Grigor Dimitrov ở vòng ba. Cũng bị loại như Sinner còn có hạt giống số 18 Alex De Minaur và hạt giống số 16 Tommy Paul. Những tên tuổi lớn như Alexander Zverev, Casper Ruud và Taylor Fritz đều đi tiếp. Thiago Seyboth Wild, người hạ Daniil Medvedev ở vòng mở màn, cũng có mặt ở vòng ba khi hạ Guido Pella sau bốn set.