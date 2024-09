Tín Phát Group - nơi đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực chuyên nghiệp, uy tín

Tín Phát Group là đơn vị tài trợ thường niên cho Tổ chức giao lưu quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA) giúp FAVIJA tổ chức thành công rất nhiều các sự kiện cộng đồng dành cho người Việt Nam tại Nhật Bản. Trong nhiều năm liền, Tín Phát Group nhận được bằng khen từ Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Nhật Bản, huân, huy chương từ cơ quan cảnh sát Nhật Bản và chính quyền nước sở tại cho những đóng góp thiết thực đối với cộng đồng người Việt tại Nhật Bản cũng như củng cố, vun đắp mối quan hệ hữu nghị thân thiết giữa chính phủ và nhân dân hai nước. Học viên Tín Phát tại Nhật Bản ra sân bay đón đoàn nguyên thủ Việt Nam sang thăm Nhật Bản. Tín Phát Group được thành lập năm 2012. Với đội ngũ 400 nhân sự, hiện nay, Tín Phát cung cấp chuỗi dịch vụ Giáo dục & Nhân lực khép kín, bao gồm: Đào tạo - Tư vấn - Định hướng du học; Cung ứng - Bảo trợ Nhân lực, việc làm đa quốc gia; Đào tạo ngoại ngữ chuyên biệt; Giáo dục liên cấp từ mầm non - Trung học phổ thông; Tuyển sinh - Đào tạo - Kỹ năng cao đẳng, đại học; Du lịch, bất động sản, viễn thông… Trong suốt hành trình 12 năm kiến tạo tương lai cho thế hệ trẻ Việt, Tín Phát Group nắm ưu thế vượt trội và khẳng định vị trí uy tín của mình trong thị trường giáo dục, nhân lực nhờ sở hữu sức mạnh của Con người tiên phong - Quy trình sáng tạo - Văn hóa riêng biệt. Tín Phát có đội ngũ với 400 nhân viên hoạt động tại 50 tỉnh, thành. Hiện nay, Tín Phát hoạt động với quy mô trải rộng tại gần 50 tỉnh thành, với 30 chi nhánh, văn phòng đại diện, công ty con trên cả nước. Với quy trình sáng tạo, bài bản từ hoạt động tư vấn – đào tạo du học, việc làm cho học viên từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, cùng cách tiếp cận rộng từ thành thị tới tận những vùng sâu vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Song song với đó là xây dựng mạng lưới đào tạo tại nhiều thành phố, tỉnh thành trên cả nước nhằm giúp học sinh rút ngắn khoảng cách địa lý, tiết kiệm thời gian, tài chính và mở rộng cơ hội tiếp cận dịch vụ giáo dục chuyên biệt. Tại nước ngoài, Tín Phát đồng hành cùng học viên trong xuyên suốt quá trình học tập & làm việc, sinh sống với hệ thống các văn phòng đại diện tại các nước sở tại như Nhật Bản, Hàn Quốc. Trong đó VIJP – Tinphat Japan là đơn vị nòng cốt chuyên hỗ trợ du học sinh, thực tập sinh của Tín Phát: bảo trợ cư trú, nhà ở, cung cấp các dịch vụ viễn thông; giới thiệu việc làm; hỗ trợ y tế; hỗ trợ các vấn đề đời sống, văn hóa, pháp luật, visa… Đồng thời cung cấp mô hình kinh doanh đa ngành tại thị trường nước ngoài với các lĩnh vực như: Bất động sản, viễn thông, đào tạo ngoại ngữ và dịch vụ việc làm... Mỗi học viên đến với Tín Phát sẽ được xây dựng lộ trình học tập ngôn ngữ – rèn luyện tác phong – thực hành công việc chuyên nghiệp. Tất cả giáo trình, đề cương học tập ngôn ngữ được lên bởi Giảng viên giỏi và tái thẩm định bởi các chuyên gia ngôn ngữ. Bên cạnh đó, học viên được đào tạo kỹ năng mềm thiết yếu trong các khóa học do trainer cao cấp của Tín Phát chủ giảng. Trọng tâm chương trình đào tạo của Tín Phát đều hướng học viên tới thực học, thực nghiệp và hình thành tư duy tích cực, mở rộng thế giới quan qua những trải nghiệm thực tế và tinh thần kỷ luật, chuyên nghiệp cao. Từ đó chất lượng đào tạo luôn đảm bảo đầu ra chuẩn tiêu chí cung ứng nhân lực ra quốc tế. Bên cạnh đó với dấu ấn thương hiệu, văn hóa riêng biệt, Tín Phát ngày càng để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng khách hàng, đối tác và tiếp tục thu hút được đội ngũ nhân sự tinh nhuệ, đoàn kết vì lý tưởng chung của tổ chức. Đội ngũ lãnh đạo Tín Phát. Tín Phát đã thắp sáng ước mơ cho hàng nghìn bạn học sinh giàu tinh thần vượt khó tới từ những bản cao - vùng xa tới nhiều miền quê trên mọi miền tổ quốc được tiếp cận cơ học tập và tương lai nghề nghiệp rộng mở với dự án 3E - Hệ sinh thái giáo dục tới việc làm trọn đời; Tiếp lửa và xây dựng lộ trình phát triển sự nghiệp với hàng trăm vị trí việc làm đa ngành nghề cho hàng ngàn lao động trẻ sang làm việc tại nhiều quốc gia khát nhân lực như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức, Singapore với dự án HJ3000 - Đồng hành kiến tạo tương lai. Với những cam kết thiết thực cùng học viên, đối tác, Tinphat Group luôn nỗ lực hiện thực hóa khát vọng chung của tổ chức, đồng thời làm tốt sứ mệnh cầu nối giáo dục, lan tỏa những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng. Đó cũng chính là niềm tự hào to lớn của tổ chức khi phụng sự, kiến tạo nên những thành công của thế hệ trẻ Việt Nam. Hơn một thập kỷ lan tỏa giá trị tới cộng đồng Tín Phát đã chinh phục được nhiều thành tựu đáng tự hào với 98% học viên hài lòng với hành trình đi cùng Tín Phát đến khi thành công. Đồng thời có được sự ghi nhận tuyệt vời của các tổ chức lớn, các cơ quan ban ngành trong và ngoài nước. Tín Phát vinh dự nhận được bằng khen của Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản vì có nhiều đóng góp cho cộng đồng Việt Nam tại quốc gia này. Thêm một vinh dự lớn cho tổ chức, trong năm 2024, ông Hoàng Gia Hiếu – Phó giám đốc VIJP - Tinphat Japan đã nhận được bằng khen và huân chương từ Sở Cảnh sát Tokyo, Nhật Bản trao tặng. Danh hiệu và huy chương đạt được vì sự nỗ lực đóng góp cho các hoạt động tuyên truyền quảng bá pháp luật Nhật Bản tới cộng đồng Người Việt Nam tại quốc gia này. Song song với việc làm cầu nối giáo dục, nhân lực Tín Phát cũng luôn song hành thực hiện các hoạt động đóng góp cho xã hội. Tín Phát đã nhận được sự tin tưởng, đón nhận của lãnh đạo nhiều Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành, Hiệu trưởng các trường THPT, Đại học, Cao đẳng; sự tin yêu của quý phụ huynh và học sinh. Tập đoàn Tín Phát tổ chức ngày hội giao lưu văn hoá. Với giá trị cốt lõi lấy Tín - Nhân - Tâm là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của tổ chức. Chiến lược hoạt động trong giai đoạn tiếp theo của Tín Phát là phát triển bền vững, tăng cường khẳng định vị thế tại thị trường châu Á và đẩy mạnh xúc tiến mở rộng thị trường nhân lực ở các quốc gia tiềm năng tại châu Âu. 