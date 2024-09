Tin 'nóng' về iPhone 17 dập tắt phấn khích của iFan với iPhone 16

Dù iPhone 16 vừa lên kệ được vài ngày, tin tức rò rỉ về iPhone 17 đã liên tục xuất hiện khiến những người hâm mộ Táo khuyết hụt hẫng. Theo thông tin mới nhất từ chuyên gia Ross Young của Display Supply Chain Consultants, các mẫu iPhone 17 và iPhone 17 Air ra mắt năm sau sẽ được trang bị màn hình với công nghệ ProMotion 120Hz. iPhone 17 và iPhone 17 Air có thể được trang bị màn hình công nghệ ProMotion 120Hz. Ảnh: Appleinsider Điều này đồng nghĩa với việc màn hình của iPhone 17 và iPhone 17 Air (mẫu iPhone mỏng dự kiến thế chỗ iPhone 17 Plus) sẽ có thể tăng tốc độ làm mới lên đến 120Hz để mang lại trải nghiệm cuộn mượt mà và xem video tốt hơn khi cần thiết. ProMotion cũng sẽ cho phép màn hình iPhone 17 và iPhone 17 Air giảm xuống tốc độ làm mới tiết kiệm điện hơn. Các mẫu iPhone 13 Pro có thể giảm xuống 10Hz, trong khi các mẫu iPhone 14 Pro đến iPhone 16 Pro có thể giảm xuống 1Hz, cho phép hiển thị màn hình luôn bật (Always-On Display) với các thông tin trên màn hình khóa ngay cả khi thiết bị bị khóa. Tuy nhiên, không rõ liệu iPhone 17 và iPhone 17 Air sẽ giảm xuống mức 10Hz hay 1Hz. Để so sánh, các mẫu iPhone 16 và iPhone 16 Plus vừa ra mắt vẫn dùng màn hình với tần số quét 60Hz. Trong khi, màn hình ProMotion chỉ dành cho các mẫu máy "Pro". Ross Young được biết đến là nguồn tin với độ chính xác cao khi cung cấp những thông tin về màn hình các sản phẩm mới của Apple. Thời điểm loạt iPhone 16 chưa ra mắt, Young là người đầu tiên tiết lộ iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max sẽ có màn hình lớn hơn, lần lượt là 6,3 inch và 6,9 inch. Apple dự kiến ​​sẽ ra mắt dòng iPhone 17 vào tháng 9 năm sau. Xem video concept iPhone 17 siêu mỏng (Nguồn: Multi Tech Media): (Theo Macrumors)