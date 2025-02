Tín ngưỡng trong một tô mì

Câu chuyện của The God of Ramen bắt đầu vào năm 2001. Lúc bấy giờ, ông chủ tiệm Yamagishi đang ở tuổi 67, cơ thể của ông vẫn đủ khả năng dậy sớm vào lúc 4h sáng để nấu mì mỗi ngày, và tiệm mì Taishoken chật hẹp chỉ có 16 chỗ ngồi của ông vẫn giữ được phong độ và danh tiếng lẫy lừng như nó vốn có từ trước.

The God of Ramen (2013) của đạo diễn Takashi Innami là một bộ phim tài liệu ẩm thực về đầu bếp Kazuo Yamagishi - người được mệnh danh là huyền thoại trong giới Ramen của Nhật và tiệm mì Taishoken của ông nằm ở quận Ikebukuro của thành phố Tokyo, Nhật Bản.

Hơn 200 tô mì được bán ra mỗi ngày chỉ trong vòng 4 tiếng đồng hồ sau khi mở cửa, một hàng dài thực khách không ngại đứng đợi nhiều tiếng đồng hồ để thưởng thức tô mì do chính tay vị đầu bếp bậc thầy này nấu. Một vị khách quen lâu năm khi được hỏi vì sao món mì tại Taikoshen lại ngon đến như vậy, đã không ngần ngại trả lời: “Ông ấy như một tín ngưỡng. Nếu ông ấy nói nó ngon thì chúng tôi tin là nó ngon”.

Dù tựa đề tiếng Anh của phim là The God of Ramen (Vị thần Ramen), nhưng tựa đề gốc của Nhật khi dịch ra lại có nghĩa là “Thứ quan trọng hơn cả mì ramen”. Khi đọc tiêu đề này, ý niệm của người xem bộ phim có thể thay đổi hoàn toàn. Thay vì mong đợi một câu chuyện về cuộc hành trình của ông Yamagishi trên con đường đạt lấy danh hiệu “Vị thần Ramen”, ta lại hiểu rõ hơn chủ đích của đạo diễn Innami trong bộ phim tài liệu kinh điển này, đó là đi tìm những nguyên liệu trong cuộc đời của ông Yamagishi khiến món mì của ông đặc biệt đến vậy.

Bộ phim tài liệu này không tập trung sâu vào tài năng nấu nướng của ông Yamagishi và tầm ảnh hưởng mạnh mẽ của ông đến nền Ramen Nhật như thế nào. Thay vào đó, nó đi tìm câu trả lời cho những khúc mắc về cuộc đời cá nhân của ông và nỗi buồn ông luôn giấu kín trong lòng. Tôi nghĩ hướng đi này là một điều quan trọng, bởi vì đối với một người được xem là huyền thoại trong nền ẩm thực Nhật như ông Yamagishi, hiển nhiên đã có nhiều bài viết và phóng sự nói về hành trình ẩm thực của ông, hay cụ thể hơn là món mì Ramen nhúng Tsukemen do chính ông sáng tạo nên. Một bộ phim tài liệu như The God of Ramen lại có thể giúp người ta hiểu hơn về trái tim, nỗi đau và linh hồn đằng sau những tô mì Ramen trứ danh đó. Nó giúp ta biết được ông Yamagishi là ai bên ngoài tiệm mì nhỏ của mình.