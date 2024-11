Tín hiệu trúng cử giảm, tài sản Trump bốc hơi tỷ đô, có lên lại 10 tỷ USD?

Tài sản của ứng cử viên Donald Trump giảm rất nhanh trước ngày nước rút của cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 5/11 do một số tín hiệu trúng cử sụt giảm. Tuy nhiên, nếu các chỉ số là sai, tài sản của ông Trump có thể tăng vọt. Những ngày cuối cùng trước thời điểm bầu cử 5/11, cổ phiếu Trump Media & Technology Group Corp (Nasdaq: DJT) - doanh nghiệp điều hành mạng xã hội Truth Social do ông Donald Trump sáng lập, giảm rất mạnh, mất tổng cộng gần 44%. Giá cổ phiếu DJT từ mức trên 54 USD hôm 29/10 xuống còn 30,56 USD/cp vào lúc 20h40' ngày 4/11 (giờ Việt Nam). Tổng vốn hóa của DJT cũng giảm mạnh, xuống còn 6,1 tỷ USD, từ mức 10,8 tỷ USD. Ông Trump sở hữu 65% cổ phần Trump Media, do vậy tài sản của cá nhân cựu tổng thống Mỹ tính chỉ riêng theo DJT vừa bốc hơi khoảng hơn 3 tỷ USD, từ mức hơn 7 tỷ USD xuống dưới 4 tỷ USD. Tuy nhiên, ông Trump còn nhiều tài sản khác, trong đó có Trump Organisation, mà theo tài liệu công bố khi tranh cử, được hình thành từ hơn 500 công ty khác nhau. Tài sản của ông Trump được hình thành trong gần nửa thế kỷ qua, gồm hàng loạt dự án bất động sản khắp Manhattan - trung tâm kinh tế và thương mại của nước Mỹ. Đó là Tháp Trump (Trump Tower) ở số 721-725 Fifth Avenue, hay Trump World Tower, hàng chục sân golf, khách sạn và rất nhiều tòa nhà căn hộ... Cổ phiếu Trump Media biến động rất mạnh. Nguồn: TDV Theo Forbes, tính tới 4/11, ông Trump có tổng tài sản đạt 5,6 tỷ USD, xếp thứ 591 trong bảng xếp hạng những người giàu nhất trên thế giới. Tài sản của ông Trump gần đây biến động mạnh theo vốn hóa của Trump Media & Technology Group Corp., lên gần 10 tỷ USD nếu theo mức cao của giá cổ phiếu DJT hồi cuối tháng trước. Nhưng tài sản của ông Trump có thể lao dốc theo đà đi xuống của cổ phiếu Trump Media & Technology Group nếu ông Trump không trúng cử tổng thống. Cổ phiếu Trump Media phản ánh kỳ vọng cuộc bầu cử tổng thống Mỹ Trump Media là một doanh nghiệp của nhà ông Donald Trump. DJT được thành lập năm 2021 và điều hành mạng xã hội Truth Social do Trump lập ra trước đó. Cổ phiếu DJT từng có giá gần 100 USD vào tháng 2/2022. Cổ phiếu Trump Media gần đây được xem là hàn thử biểu cho triển vọng của Donald Trump, phản ánh kỳ vọng của nhà đầu tư về kết quả cuộc bầu cử tổng thống Mỹ. Cổ phiếu này biến động rất mạnh vài tháng qua. Trước khi lao dốc mất gần 44% trong 5 phiên vừa qua, DJT từng có đợt tăng gấp hơn 4 lần, từ mức giá hơn 12 USD trong tuần cuối tháng 9 lên trên 54 USD/cp vào cuối tháng 10 vừa qua. Trump Media là một doanh nghiệp của nhà ông Donald Trump. DJT được thành lập năm 2021 và điều hành mạng xã hội Truth Social do Trump lập ra trước đó. Ảnh: Investopia Cổ phiếu Trump Media tăng mạnh sau những tín hiệu tích cực cho ông Trump trong bối cảnh tỷ phú Elon Musk dồn lực ủng hộ cho cựu chủ nhân Nhà Trắng giai đoạn 2017-2020. Mạng xã hội Truth Social được cho là sẽ phát triển mạnh nếu ông Trump thắng cử. Bởi, vị tỷ phú này từng bỏ qua các phương tiện truyền thông truyền thống, thay vào đó sử dụng các mạng xã hội Twitter (giờ là X) và Facebook khi là tổng thống. Trong "nhiệm kỳ 1", ông Trump đã dùng Twitter (X) với 88 triệu người theo dõi để đưa các thông tin từ chính sách ngoại giao, thông cáo, các chính sách quan trọng của chính phủ. Truth Social được dự báo sẽ tăng trưởng bùng nổ nếu ông Trump bước vào Nhà Trắng lần thứ hai. Với mức giá cuối tháng 10, DJT có vốn hóa thậm chí còn cao hơn cả mạng xã hội X của Elon Musk. Hoạt động kinh doanh cũng như tài sản của ông Trump từng biến động theo con đường chính trị của vị tỷ phú này. Trong những lần tranh cử, những chính sách và bình luận gây tranh cãi của ông đã khiến thương hiệu Trump bị ảnh hưởng tiêu cực. Lượng khách đến các khu vui chơi nghỉ dưỡng của Trump Organization cũng giảm. Vài năm gần đây, Trump Tower là nơi gắn với các cuộc điều tra liên bang nhắm tới ông Trump và các cuộc biểu tình ủng hộ/phản đối ông Trump khi cựu tổng thống Mỹ bị điều tra hình sự. Gần đây, tài sản của ông Trump liên tục trồi sụt theo diễn biến cuộc đua vào Nhà Trắng, từ những lần ám sát hụt cho tới tỷ lệ ủng hộ theo các khảo sát... Ít ngày trước cuộc bầu cử 5/11, một số thăm dò cho thấy Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris có tỷ lệ thắng cử cao hơn ông Trump một chút. Giới đầu tư đang chờ đợi kết quả cuối cùng. Trong quý II/2024, DJT công bố lỗ với doanh thu thấp, chưa tới 1 triệu USD. Facebook và X có số người dùng cao gấp cả trăm lần so với Truth Social của ông Trump.