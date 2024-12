Tín hiệu mới của dự án trong vụ khiếu kiện đất đai lớn nhất miền Trung

Theo chỉ đạo của chính quyền Quảng Nam, 3 dự án bất động sản liên quan đến vụ khiếu kiện đất đai với khoảng 1.000 khách hàng tại khu đô thị Điện Nam - Điện Ngọc (Thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) đã có dấu hiệu khởi động lại. Ưu tiên thi công mặt bằng sạch Theo ghi nhận, từ ngày 6/12 đến nay, Công ty CP Bách Đạt An (chủ đầu tư các dự án) và các đơn vị thi công đã triển khai việc thi công các dự án gồm Bách Đạt, Hera Complex Riverside và dự án 7B mở rộng. Trong đó, tập trung thi công hoàn thành hạ tầng khung, vỉa hè, cấp phối đường… Các khu vực được ưu tiên thi công đều đã có mặt bằng sạch hoặc trước đó đã thi công nhưng còn dang dở. Đại diện một đơn vị thi công cho biết: Đã huy động trang thiết bị và nhân lực đồng bộ để triển khai theo hợp đồng đã ký với chủ đầu tư, mục tiêu thực hiện đúng với chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Nam là hoàn thành vào tháng 9/2025. Báo cáo mới nhất của Công ty CP Bách Đạt An gửi Tổ công tác chỉ đạo, giải quyết tồn tại, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án của UBND tỉnh Quảng Nam, cho biết: Về nghĩa vụ tài chính, chủ đầu tư đã hoàn thành việc nộp nghĩa vụ thuế hơn 7,7 tỷ đồng còn nợ tại Cục thuế tỉnh Quảng Nam, nộp tiền phạt chậm nộp với số tiền hơn 3, 2 tỷ đồng. Đơn vị phân phối là Công ty Hoàng Nhất Nam và chủ đầu tư đã ký thỏa thuận về việc sử dụng nguồn tài chính đã thu khách hàng để tiếp tục thực hiện 3 dự án... Ngoài ra, chủ đầu tư cho biết, cũng đã chuyển tiền giải phóng mặt bằng cho Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Điện Bàn với số tiền 15 tỷ đồng để chi trả, hỗ trợ các hộ dân liên quan tại 2 dự án Khu đô thị 7B mở rộng và Khu đô thị Hera Complex Riverside. Đồng thời, cũng đã hoàn thành việc ký quỹ đảm bảo thực hiện 3 dự án với tổng số tiền là hơn 8.8 tỷ đồng. Trong đó, tiền ký quỹ bổ sung của Dự án Khu đô thị 7B mở rộng là 2,2 tỷ đồng, bổ sung của Dự án Khu đô thị Hera Complex Riverside là 6 tỷ đồng và dự án khu đô thị Bách Đạt hơn 640 triệu đồng. Khó khăn với dự án 7B mở rộng Theo chủ đầu tư các dự án, hiện công tác triển khai dự án Bách Đạt và Hera Complex Riverside rất thuận lợi. Bên cạnh mặt bằng sạch đảm bảo thì kinh phí thi công cũng được đảm bảo do Công ty Hoàng Nhất Nam thực hiện đúng cam kết bố trí số tiền còn giữ của khách hàng cho chủ đầu tư. Tuy nhiên, khó khăn hiện nay là kinh phí thi công dự án đối với dự án 7B mở rộng. Bởi dự án này được Công ty Bách Đạt An cho 2 đơn vị là Công ty Hoàng Nhất Nam và Công ty TNHH đầu tư bất động sản Gaia góp vốn đầu tư. Đối với phần vốn của Công ty Hoàng Nhất Nam hiện đã thực hiện đúng cam kết. Riêng Công ty TNHH đầu tư bất động sản Gaia không thực hiện cam kết tài chính, không chuyển tiền cho chủ đầu tư để tiến hành thi công. Điều này khiến dự án 7B mở rộng có nguy cơ không thể triển khai như kế hoạch, ảnh hưởng đến tiến độ và kế hoạch ra sổ cho khách hàng. Mới đây, tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 12 của Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam, các khách hàng mua đất nền dự án Khu đô thị 7B đã kiến nghị Đoàn ĐBQH tỉnh và lãnh đạo các ban ngành của tỉnh chỉ đạo Công ty TNHH Đầu tư BĐS Gaia hợp tác với chủ đầu tư thực hiện các thủ tục pháp lý, triển khai nội dung còn tồn đọng để sớm hoàn thành dự án, bàn giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho khách hàng. Đồng thời, cơ quan chức năng cần làm rõ dòng tiền Công ty TNHH Đầu tư BĐS Gaia đã thu của khách hàng. Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam cũng đã có thông báo kết luận buổi tiếp công dân. Theo đó, trong thời gian qua, Đoàn ĐBQH đã ghi nhận, chuyển và đôn đốc các cơ quan liên quan các nội dung mà công dân phản ánh, kiến nghị. Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam đã quan tâm, quyết liệt trong chỉ đạo giải quyết kiến nghị của các hộ dân về các dự án. Thường trực Tỉnh ủy đã trực tiếp tổ chức đối thoại, Chủ tịch UBND tỉnh đã thành lập Tổ công tác chỉ đạo, giải quyết tồn tại, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án nhằm giải quyết, đảm bảo quyền, lợi chính đáng của công dân. Đến nay việc triển khai dự án có chuyển biến tích cực. Đối với các kiến nghị của các công dân về làm rõ dòng tiền mà Công ty TNHH Đầu tư bất động sản Gaia đã thu của khách hàng, Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam cũng đã chuyển kiến nghị này đến Công an tỉnh Quảng Nam xem xét, xử lý trong phạm vi và quyền hạn. Vụ tranh chấp bất động sản, khiếu kiện đất đai lớn nhất miền Trung giữa Công ty CP Bách Đạt An (chủ đầu tư) và Công ty CP đầu tư Hoàng Nhất Nam (đơn vị phân phối) bắt đầu xảy ra từ năm 2019 kéo dài đến nay. Vụ việc kéo dài đã khiến cho khoảng 1.000 khách hàng phải mệt mỏi theo đuổi các vụ kiện, các cuộc đối thoại để đòi quyền lợi ngay cả khi có các bản án của tòa các cấp tuyên. Nguyễn Thành