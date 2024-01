Tin cục đá có tính năng huỷ diệt sắt, cặp vợ chồng bị lừa hơn 2 tỷ đồng

Quá trình điều tra, lực lượng chức năng xác định Võ Quang Trực là người giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu.

Ngày 28/12, Phòng Cảnh sát hình sự đã bắt giữ được Võ Quang Trực tại nhà riêng ở phường Tam Phước, TP Biên Hoà. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Trực, công an thu giữ một số công cụ gây án và các tài liệu, vật chứng liên quan vụ án.

Mở rộng điều tra, công an lần lượt bắt thêm 4 người có liên quan, gồm: Nguyễn Thị Hiệp (SN 1940, ở phường Hóa An, TP Biên Hòa; sử dụng tên giả là Kim Sa Ni); Trịnh Thị Chi (SN 1979, đăng ký thường trú tại xã Thanh Tuyền, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương; nơi ở hiện nay tại phường Tam Phước, TP Biên Hòa); Nguyễn Thị Tuyết Lan (SN 1974, ngụ phường Thới An Đông, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ); Nguyễn Công Hậu (con ruột Nguyễn Thị Tuyết Lan, SN 2000).

Lương Ý