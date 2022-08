Tin công nghệ 27/8: Thị trường smartphone Việt Nam quý 2/2022: smartphone cao cấp tăng trưởng mạnh

- Thị trường smartphone Việt Nam quý 2/2022: smartphone cao cấp tăng trưởng mạnh

Công ty phân tích thị trường Counterpoint Research vừa công bố báo cáo mới nhất về số lượng smartrphone xuất xưởng tại thị trường Việt Nam.

Cụ thể, các lô hàng điện thoại thông minh giá rẻ hầu như không thay đổi, thậm chí sụt giảm 1% so với cùng kỳ năm ngoái xuống còn 3,2 triệu chiếc. Tuy nhiên, smartphone cao cấp (thiết bị được phân loại trên 400 USD) đã tăng 75% so với cùng kỳ năm ngoái. Các dòng điện thoại thông minh được thiết kế để chơi game cũng có mức tăng trưởng cao.

Với dòng điện thoại Samsung, mức tăng trưởng gần như không đổi ở 3%. Còn Oppo là công ty điện thoại Trung Quốc duy nhất đạt mức tăng trưởng dương 25% so với cùng kỳ năm ngoái, do các mẫu thiết bị trung cấp mới ra mắt đã có doanh thu tốt trên thị trường. Còn lại, các thương hiệu khác như Xiaomi, vivo và Realme đã chứng kiến sự sụt giảm so với cùng kỳ năm trước do họ phải vật lộn với chi phí hàng tồn kho tăng cao. Riêng Apple, có mức tăng trưởng lớn nhất ở mức 115% so với cùng kỳ năm ngoái.