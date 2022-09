Tin công nghệ 10/9: Chi tiết mới trên iPhone 14

Việt Nam thuộc nhóm vẫn tiếp tục dùng SIM vật lý. Tuy nhiên, điều này có thể sớm thay đổi.

Theo Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông), mỗi ngày Việt Nam chịu khoảng 45 sự cố tấn công An toàn thông tin, tăng 1,6 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo Cục An toàn thông tin, trung bình mỗi ngày một người Việt Nam trực tuyến trên mạng Internet khoảng 7 giờ. Thời lượng này còn tiếp tục tăng lên, đồng nghĩa với nguy cơ mất an toàn thông tin mạng tăng cao.

Thống kê cho thấy, cứ mỗi giây trên thế giới có 900 cuộc tấn công mạng, 5 mã độc mới được sinh ra; 40 lỗ hổng bảo mật mới được phát hiện mỗi ngày. Thiết bị di động hiện là mục tiêu của các cuộc tấn công tinh vi trên diện rộng, tấn công có chủ đích, mã độc tống tiền và là cửa ngõ để tin tặc (hacker) xâm nhập hệ thống của tổ chức, đơn vị…