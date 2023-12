Timothée Chalamet đẹp trai nhất thế giới: Vẻ đẹp 'chàng thơ' lên ngôi

Hiện tại, tài tử người Mỹ Timothée Chalamet (28 tuổi) được nhìn nhận là nam diễn viên trẻ tuổi có nhiều tiềm năng hứa hẹn hàng đầu ở Hollywood. Timothée Chalamet có gương mặt điển trai và phong cách lãng tử dịu dàng.

Không sở hữu vóc dáng nam thần hay cơ bụng 6 múi, Timothée Chalamet vẫn là sao nam đạt được nhiều thành công ấn tượng trong sự nghiệp ở Hollywood. Anh được xem là đại diện cho thế hệ nam giới có sự cân bằng về mức độ nam tính, nghĩa là mọi thứ ở mức độ chừng mực vừa đủ, không quá lực lưỡng, nam tính "ngồn ngộn" như thế hệ nam diễn viên trước đó.

Nếu trước đây, những nam diễn viên được đánh giá là hấp dẫn thường có cơ bắp cuồn cuộn, thì giờ đây, thế hệ trẻ đương đại ưa chuộng cả những vẻ đẹp "xinh trai" kiểu như Timothée Chalamet.

Sức hấp dẫn của "anh chàng xinh trai"

Chuyên gia thẩm mỹ Laura Kay nhận xét Timothée Chalamet có gương mặt thư sinh, thanh tú, tổng thể phong cách dễ thương và rất ăn ảnh (Ảnh: Page Six).

Timothée Chalamet có phong cách nhiều khi đi theo hướng phi giới tính, anh được đón nhận nhiệt thành. Nam diễn viên trẻ tuổi đem lại phong cách nam tính nhẹ nhàng, khiến giới trẻ yêu thích. Giới chuyên gia nhận định những nam diễn viên thế hệ mới như Timothée Chalamet đang đưa ra những tín hiệu mới trong quan niệm về giới.

Trước đây, nam diễn viên muốn thành danh ở Hollywood phải có vẻ ngoài nam tính "dữ dội", nhưng giờ đây, những nam giới có gương mặt thanh tú, vóc dáng vừa phải, thậm chí nhỏ nhắn, cùng phong cách thời trang nhẹ nhàng, biến hóa đa dạng lại thắng thế. Những nam diễn viên "xinh trai" hấp dẫn được giới trẻ - nhóm công chúng quan trọng của nền công nghiệp giải trí.

Timothée Chalamet luôn tìm cho mình sự mới mẻ, trẻ trung trong phong cách, cá tính thời trang ấn tượng, độc đáo, những điều này khiến anh trở thành ngôi sao đa phong cách.

Chuyên gia tâm lý Alex Mellor-Brook đánh giá rằng trong những năm gần đây, công chúng có sự thay đổi rất nhiều về quan niệm sống, trong đó, có cả quan niệm về vẻ đẹp.

Điều này phản ánh cả vào nền công nghiệp giải trí khi những nam giới cơ bắp và nam tính nhất không còn nắm giữ vị thế độc tôn. Ngược lại, những nam giới theo đuổi phong cách phi giới tính, với cách biểu đạt bản thân đa dạng lại tạo được hiệu ứng với giới trẻ.

Chuẩn đẹp đối với nam giới không ngừng thay đổi qua thời gian

Giờ đây, những nam nghệ sĩ biến hóa phong cách không ngừng, đưa lại sự bất ngờ thú vị cho công chúng mới giành chiến thắng trong cuộc đua tạo sức ảnh hưởng (Ảnh: Page Six).

Bác sĩ thẩm mỹ Ross Perry cho biết những chuẩn mực hấp dẫn ở nam giới vẫn đang tiếp tục thay đổi: "Trong suốt vài thập kỷ qua, những chuẩn mực về sự hấp dẫn đối với nam nghệ sĩ hoạt động trong giới showbiz không ngừng có sự biến đổi.

Từ chỗ hâm mộ những nam giới có hình thể cơ bắp, người ta chuyển sang hâm mộ những nam nghệ sĩ có dáng vóc vừa phải, có phong cách lãng tử. Giờ đây, khi trào lưu phong cách phi giới tính được ưa chuộng, những chuẩn mực về giới cũng trở nên cởi mở hơn, sức hấp dẫn của nam nghệ sĩ cũng được nhìn nhận theo những góc độ mới.

Giờ đây, những nam nghệ sĩ biến hóa phong cách không ngừng, đưa lại sự bất ngờ thú vị cho công chúng mới giành chiến thắng trong cuộc đua tạo sức ảnh hưởng. Vẻ đẹp một màu không đổi, cho dù là vẻ đẹp của sự nam tính, cũng không còn phát huy thế mạnh độc tôn như trước".

Bác sĩ thẩm mỹ Ross Perry cho biết thêm rằng giờ đây, nữ giới mong muốn người bạn đời của mình có vóc dáng vừa phải, khỏe mạnh cả về thể chất và tinh thần, họ không còn phát cuồng trước dáng vóc cơ bắp như trước nữa.

Gọn gàng, khỏe khoắn chính là những gì thời thượng nhất của trào lưu phong cách ngoại hình hiện tại. Có nhiều công thức để một người trở nên hấp dẫn. Chiều cao ấn tượng và hình thể lực lưỡng là một công thức ấn tượng, nhưng cũng không phải công thức tối ưu để tạo sức ảnh hưởng trên mạng xã hội ở thời điểm hiện tại.

Vóc dáng vừa phải, thân hình cân đối, sức khỏe tốt, diện mạo bảnh bao, phong cách thời trang cá tính, biến hóa đa dạng, táo bạo, gây bất ngờ, tạo nên sự phấn khích... mới là công thức đang thắng thế lúc này.

Giờ đây, khi nhiều nam nghệ sĩ cởi mở hơn khi chia sẻ về sức khỏe tinh thần của họ, sẵn sàng nói về những điểm yếu, góc khuất trong đời sống tinh thần của họ, điều này cũng làm thay đổi cách chúng ta đặt ra những chuẩn mực về giới.

Nam giới hiện tại còn quan tâm tới chăm sóc da, làm đẹp, thậm chí cả trang điểm. Họ cũng dành nhiều sự quan tâm cho các phong cách thời trang đa dạng, tự tin với những thử nghiệm táo bạo của mình. Đó chính là cách mà thế hệ trẻ đương đại nhìn nhận, đánh giá về cá tính của mỗi cá nhân. Sức hấp dẫn của nam giới không còn "một màu" như trước.

Giới trẻ đánh giá sức hấp dẫn của nam giới theo cách mới

Bên cạnh vai trò là một nam tài tử, Chalamet còn được nhìn nhận như một biểu tượng sex và một biểu tượng thời trang biểu đạt những quan niệm thẩm mỹ mới của giới trẻ đương đại (Ảnh: Page Six).

Thế hệ công chúng trẻ tuổi hiện nay có tư tưởng cởi mở và linh hoạt hơn, những nam nghệ sĩ đồng điệu với lối tư duy này sẽ phát huy được thế mạnh và gia tăng được sức ảnh hưởng với giới trẻ.

Những nam nghệ sĩ như Timothée Chalamet dù có thể không đạt tới những chuẩn mực truyền thống về mức độ nam tính mà thế hệ công chúng trung niên và cao niên đề cao, nhưng lại rất hấp dẫn đối với thế hệ khán giả trẻ bây giờ.

Bác sĩ thẩm mỹ Ross Perry phân tích: "Dù một số sao nam hiện nay không có hình thể cơ bắp, nhưng họ đưa lại cho công chúng nhiều nét hấp dẫn thú vị khác với sự biến hóa không ngừng về mặt phong cách".

Timothée Chalamet bắt đầu được công chúng nhớ đến sau khi xuất hiện trong bộ phim gây tiếng vang tại giải Oscar - Call Me By Your Name (Gọi em bằng tên anh - 2017). Sau khi nhận được đề cử dành cho Nam chính xuất sắc với vai diễn trong phim Call Me by Your Name, Chalamet đã có một bước ngoặt lớn trong sự nghiệp.

Hiện tại, nam diễn viên trẻ tuổi dành nhiều thời gian và sức lực để tập trung phát triển sự nghiệp diễn xuất. Bên cạnh vai trò là một nam tài tử, Chalamet còn được nhìn nhận như một biểu tượng sex và một biểu tượng thời trang biểu đạt những quan niệm thẩm mỹ mới của giới trẻ đương đại.