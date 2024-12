Tìm thấy thi thể nữ tài xế, xuyên đêm trục vớt ô tô rơi sông Đồng Nai

Lực lượng cứu hộ đã hoàn tất việc đưa thi thể nữ tài xế và trục vớt ô tô lao xuống sông Đồng Nai sau nhiều giờ tìm kiếm. Sáng nay (15/12), lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục làm rõ vụ ô tô lao xuống sông Đồng Nai sau khi tông gãy lan can cầu. Hiện trường ô tô lao xuống sông, gãy lan can cầu Đồng Nai. Ảnh: Hoàng Anh Ghi nhận của PV VietNamNet tại hiện trường, đến hơn 1h cùng ngày, công tác trục vớt phương tiện gặp nạn mới hoàn tất. Ô tô nói trên là loại 4 chỗ hiệu Hyundai i10, biển số tỉnh Đồng Nai. Chiếc ô tô gặp nạn được trục vớt lên bờ. Ảnh: Hoàng Anh Theo chia sẻ của một thợ lặn tham gia cứu hộ, chiếc xe khi rơi xuống sông đã lật ngửa, nằm sâu dưới lòng sông. Để đưa lên bờ, đội cứu hộ đã sử dụng các thùng phi lớn, bơm hơi tạo lực nâng để làm nổi chiếc xe trước khi tiến hành trục vớt. Ô tô khi được vớt lên gần như biến dạng hoàn toàn, cản trước và lưới tản nhiệt bị bẹp dúm. Các cửa kính vỡ vụn, nội thất bên trong ngập nước và bùn đất; phần nóc xe bị móp méo nặng do lực tác động khi va chạm và chìm xuống sông. Nhiều bộ phận của chiếc xe bị biến dạng. Ảnh: Hoàng Anh Trước đó, lúc 23h ngày 14/12, lực lượng Cảnh sát CNCH Công an tỉnh Đồng Nai và Bình Dương phối hợp với các đơn vị chức năng đưa thi thể nạn nhân là nữ tài xế trong ô tô dưới sông Đồng Nai lên bờ, rồi chuyển đến Trung tâm y tế TP Dĩ An để tiếp tục điều tra. Lực lượng chức năng tìm kiếm thi thể nạn nhân mắc kẹt trong xe ô tô. Ảnh: Hoàng Anh Nạn nhân khi được đưa lên mặc áo đỏ, quần trắng khớp với mô tả của của gia đình chị T.T.N. (22 tuổi, ngụ Đồng Nai) trước đó. Khi thi thể được đưa lên xe để chuyển về nhà xác, người nhà đau đớn gào khóc, gọi tên nạn nhân xấu số... Người thân gào khóc khi thấy thi thể chị N. Ảnh: Hoàng Anh Như đã thông tin, khoảng 18h ngày 14/12, một ô tô di chuyển hướng từ TPHCM đi Đồng Nai; khi vừa đến cầu Đồng Nai thì bất ngờ mất lái, tông gãy lan can bằng sắt bên trái cầu rồi lao xuống sông mất tích. Nhận tin báo, lực lượng Công an TPHCM, Đồng Nai và Bình Dương nhanh chóng có mặt tại hiện trường để phối hợp tổ chức tìm kiếm. Đến 21h cùng ngày, một số người đến hiện trường kêu khóc nhận là người nhà của cô gái đi ô tô gặp nạn nói trên. Cơ quan chức năng lấy thông tin, lời khai phía gia đình nạn nhân. Các đơn vị đưa thi thể nạn nhân vào nhà xác để phục vụ công tác điều tra. Ảnh: Hoàng Anh Theo tường thuật gia đình, cách thời điểm xảy ra tai nạn 30 phút, chị N. có gọi điện cho biết đang lái ô tô trên đường về nhà, chiếc xe mà chị N. điều khiển BKS 60K-460.XX. Tuy nhiên, sau đó gia đình không thể liên lạc được với chị nữa. Khi nghe thông tin ô tô tông gãy lan can cầu Đồng Nai rồi lao xuống sông nên gia đình vội chạy ra với hy vọng chị N. được an toàn. Cùng lúc đó, những “người nhái” tìm kiếm đã phát hiện chiếc xe nằm lòng sông cùng thi thể nạn nhân nữ, cách vị trí bị rơi khoảng 20m.